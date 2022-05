El nombre de pisos buits a Girona ha baixat gairebé un 10% en un any, però tot i això a la ciutat encara n’hi ha 785 en desús.

Així ho recull un estudi de l’Ajuntament de Girona, que parteix de les dades com l’empadronament, el consum d’aigua o les escombraries a l’hora d’avaluar si un habitatge està ocupat o no. L’anàlisi recull que d’ençà del 2016 la xifra de pisos buits ha anat baixant de manera progressiva (aleshores, n’hi havia 1.397).

D’altra banda, l’informe també recull que a Girona hi ha més de 9.000 habitatges on aquells qui hi viuen no estan empadronats a la ciutat. L’estudi analitza diferents dades del 2021. Com que a la ciutat no hi ha un registre d’habitatges buits, a l’hora de discernir si un pis està o no en desús, allò que es fa és creuar diferents dades. Entre aquestes, el registre de comptadors d’aigua, les escombraries, el padró d’habitants i el cadastre.

L’estudi considera que un habitatge és buit o es troba en desús quan no hi ha ningú empadronat ni tampoc té consum d’aigua durant un any com a mínim. En comparació amb el 2020, és un 9,77% menys (quan a la ciutat hi havia 870 immobles en desús).

L’any en què va arribar al màxim va ser el 2012 (quan se’n van registrar 1.437).

Els 785 pisos buits que té Girona suposen l’1,61% del total del parc d’habitatge que hi ha a la ciutat (48.761 immobles). Per barris, aquells sectors que en concentren més són l’Eixample Nord i l’Eixample Sud, seguits del Barri Vell, el Carme i Santa Eugènia.

L’informe també recull que a la ciutat hi ha 102.684 persones empadronades en 38.063 domicilis (partint de dades del padró municipal). Això, de mitjana, representa una mitjana de 2,7 persones per immoble.