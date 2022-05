A la ciutat de Winthertur, a Suïssa, s’aixecarà l’edifici de fusta més alt del món. Es tracta d’una torre d’ús residencial que tindrà 100 metres d’altura i que utilitza una nova tècnica de construcció innovadora que substitueix l’estructura de formigó per la fusta. El projecte, de la firma danesa Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) «marca una fita en la construcció d’edificis de fusta», segons explica en un comunicat la mateixa empresa, que destaca les qualitats d’aquest material en les construccions modernes. Des de l’estudi SHL indiquen que aquest nou edifici introdueix un sistema constructiu «innovador» que explora la fusta com a substitut natural del formigó. Això fa possible construir edificis més alts i, al mateix temps, garanteix que tot el procés de construcció aconsegueix una menor quantitat de carboni incrustat», subratllen.

L’empresa suïssa Implenia i l’Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric (ETH) han treballat conjuntament en el desenvolupament del nou sistema, que amb la substitució del nucli de formigó per la fusta, fa que el pes de la biga individual pugui ser més baix. SHL va competir amb vuit empreses d’arquitectura d’arreu del món per dissenyar l’edifici. A principis d’any, la proposta de disseny danesa va ser escollida com a guanyadora, en part a causa de la seva estructura de blocs oberts.

Arquitectura sostenible

La torre oferirà habitatges moderns i d’alta qualitat amb una gran entrada de llum natural, segons els dissenyadors. Kristian Ahlmark, soci i director de disseny de SHL, explica que el projecte porta la tradició de la construcció de fusta a Suïssa a un edifici modern. «Sempre hem estat compromesos en l’ús del material (fusta), no només per les seves qualitats estètiques, sinó també per les possibilitats tècniques de construcció, que obren un nou camí. El nou mètode de producció, presentat en aquest projecte, aporta el nostre amor pel material a un edifici modern».

El projecte anomenat Rocket&Tigerli, porta el nom de la fàbrica de locomotores que antigament ocupava l’espai on es construirà. Constarà de quatre edificis, inclosa la torre de 100 metres d’alçada, on hi haurà habitatges, espais comercials i de lleure, un sky bar i un hotel. Es buscarà crear un barri actiu que «s’arreli al context històric de la zona», segons SHL. Per exemple, «la façana es recobrirà amb maons de terracota vermell fosc i groc combinats amb detalls en verd pols. Una paleta de colors que reflecteix les teulades vermelles i els maons grocs dels edificis antics de la zona». La construcció del complex durarà quatre anys i s’espera que estigui a punt per rebre els primers veïns el 2026.