La calor ens arriba com cada any el dia menys pensat i ve per quedar-s'hi. És el moment en què et planteges disposar d'un pis amb piscina a Girona, de manera que tu i els teus pugueu gaudir d'una agradable capbussada quan us vingui de gust.

PIS AMB PISCINA EN VENDA A MONTILIVI L´habitatge compta amb una zona comunitària amb jardí i piscina. L´immoble es troba en molt bon estat i compta amb 123 m² i terrassa de 36 m². Es distribueix en menjador-sala d'estar, dos ambients, gran cuina i safareig exterior. La zona de descans està formada per 3 habitacions, una amb armari, lavabo i bany complet. Preu: 263.000 euros. Per a més informació i fotografies en pis amb piscina en venda a Girona. PIS AMB PISCINA A SANTA EUGÈNIA Preciós pis amb jardins i piscina comunitària, en perfecte estat de conservació i excel·lents vistes, molt ben situat i comunicat. Consta de tres dormitoris (2 dobles i 1 individual), 2 amb armaris encastats, dos banys complets amb banyera, cuina independent i saló menjador amb sortida a balcó. Disposa de calefacció de gas natural, ascensor, tancaments d'alumini, vidres dobles, etc. i té tots els serveis a prop. Preu: 199.000 euros. Per a més informació i fotografies en pis amb piscina en venda a Girona. PIS AMB PISCINA EN VENDA A FONTAJAU Pisos d'obra nova en venda en conjunt residencial, compost en la segona fase de 3 edificis i un total de 63 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb més metratge que els habitatges de la fase I i destacant les plantes baixes amb àmplies terrasses. Disposen de zones comuns pensades perquè les gaudeixis amb la teva família: donant-te un bany a la piscina, veient gaudir els teus fills mentre juguen al parc infantil, reptar els teus veïns a un campionat a la pista de pàdel o gaudir amb els teus amics de moments inoblidables a la Sala Social Gourmet. Disposa de plaça de garatge i traster inclosos al preu. Més informació i fotografies a pis amb piscina en venda a Girona. Tens una immobiliària i necessites donar visibilitat als teus immobles, vols arribar amb els teus habitatges a milers de lectors? Dóna't d'alta com a empresa a tucasa.com i t'informem.