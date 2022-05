Arriben els dies amb més hores de llum solar i és el moment d'aprofitar aquest racó de la casa per a sopars, lectura i reunions. Les terrasses s'han anat guanyant un espai important dins dels habitatges, la seva decoració amb plantes, espelmes, mobles de teka, para-sols de fusta i fins i tot terres de gespa artificial entren dins de les novetats per donar-li un ús més que confortable a aquests metres del teu immoble. Així que hem seleccionat 3 pisos en venda amb terrassa a Girona, perquè els puguis gaudir com més aviat millor.

Pis amb terrassa en venda a Santa Eugenia Pis en bon estat de 99 m² construïts i terrasseta de 4,5 m². Consta de gran menjador-sala d´estar de 21 m² amb paviments de gres porcellànic i accés a la terrassa, cuina office reformada i equipada amb fogons de vitroceràmica i sortida a la terrassa. Disposa d´un petit safareig exterior tancat d´accés per un dels dormitoris, 4 habitacions, una d´elles amb armari, i dos banys complets reformats. Calefacció individual de gas natural i aire condicionat a través de bomba de calor/fred. Més informació i fotografies en pis en venda amb terrassa a Girona. Pis amb terrassa a Eixample L´habitatge compta amb 143 m², en una segona planta amb ascensor. Té un ampli i lluminós saló, una cuina independent de la resta d´estades i equipada amb electrodomèstics, cinc habitacions i dos banys. A més, el pis compta amb balcó de manera que podràs gaudir de llum natural a tota l'estada, terrassa perquè gaudeixis del bon temps, una pràctica galeria per augmentar l'espai i armaris encastats que optimitzaran l'emmagatzematge. L´immoble és tot exterior. Més informació i fotografies a pis en venda amb terrassa a Girona. Pis amb piscina i terrassa a Montilivi Gran pis de 123 m2 i terrassa de 36 m2. Disposa de menjador-sala d´estar de 23 m² en dos ambients, paviments de parquet i sortida a la terrassa. La cuina està equipada amb fogons d'inducció passaplats, rebost, paviments de gres, accés a la terrassa i safareig exterior. Disposa de 3 habitacions, paviments de parquet, una amb armari, 1 lavabo i 1 bany complet. Compte a més amb zona comunitària amb jardí i piscina. Més informació i fotografies a pis en venda amb terrassa a Girona.