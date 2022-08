Setembre, coincidint amb el començament del curs escolar i la tornada a l'activitat laboral, és un dels mesos on es gestionen més pisos de lloguer a Girona. Triar l'immoble que més s'adapti a les nostres necessitats ens pot decantar per un habitatge amb zones de jocs i piscina, un ampli amb bona terrassa o, fins i tot, un segon habitatge per als caps de setmana i vacances. En aquest article tens on triar.

PIS A LLOGUER A PLATJA D' ARO Apartament ben conservat a la zona residencial de Los Pinos-Politur, a 800 metres de la platja i del poble i a uns 10 minuts caminant de Cala Rovira. Molt a prop hi ha la piscina de Los Caracoles, amb zona de bar. Ideal per passar una estada molt agradable. Consta de 2 habitacions dobles, una amb llit de matrimoni i una altra amb 2 llits individuals, armaris encastats, cuina completament equipada, 1 bany amb banyera i saló menjador amb accés a la terrassa equipada amb tendal. Més informació i fotografies en pis de lloguer a Platja d'Aro. PIS A LLOGUER A ALP, LA MOLINA L´immoble, reformat, compta amb un dormitori amb armari encastat, saló, bany, cuina equipada i una plaça de garatge amb traster. És ideal per tenir-lo com a segon habitatge on passar bons caps de setmana. Compte amb parquet i és exterior oferint bones vistes. Per a més informació i fotografies en pis de lloguer a La Molina, Girona. LLOGUER DE PIS A CALONGE POBLE Immoble per llogar per tot l'any a Sant Antoni. Compte amb dormitori de matrimoni, tipus suite amb bany, 2 dormitoris dobles i una cambra de bany. Té una terrassa amb forma de L amb vistes al poble. Disposa de calefacció de gas natural, aire condicionat, així com una plaça de pàrquing doble per a 2 cotxes. Més informació i fotografies en pis de lloguer a Calonge Poble, Girona. PIS A LLOGUER AMB TERRASSA A SANT FELIU DE GUÍXOLS Apartament de lloguer disponible durant tot l´any. Té 77 m2 construïts distribuïts en 2 dormitoris, bany, cuina i una terrassa. Més informació i fotografies en pis de lloguer a Sant Feliu de Guíxols, Girona.