La Costa Brava és un indret únic i especial. Els seus pobles, cales, platges, penya-segats, passejades, essència, tradició, clima, gastronomia i així fins a un llarg etcètera de bondats, fan d’aquesta zona un lloc únic per viure-hi. Impressionants viles, xalets de somni, cases de disseny, així com confortables pisos i apartaments conformen l’oferta immobiliària de la Costa Brava. Així ho destaquen els experts de La Clau Brava, una consolidada agència immobiliària de la zona. De la seva mà, visitarem algunes de les cases en venda més boniques de la Costa Brava. Habitatges amb personalitat pròpia, que enamoren a primera vista.

Casa d’estil provençal en venda al centre de Sant Feliu de Guíxols

Només obrir la porta d’aquesta casa la seva llum, color i estil fascinen. Estem davant d’una construcció modernista, situada al centre de la localitat. Amb una rehabilitació completa, empresa l’any 2008 com a part del projecte d’una estudiant d’arquitectura, la casa va conservar les pintures i els sostres originals.

Als seus gairebé 160 m2 disposa de 6 habitacions i dos banys. Separada en dues plantes, la baixa és la zona de dia i la superior per a descans, destaca el saló-menjador amb cuina americana, des de la qual s’accedeix a un agradable pati interior.

Més informació i fotografies a casa en venda al centre de Sant Feliu de Guíxols.

Casa unifamiliar en venda a urbanització de Sant Feliu de Guíxols

Deixant el centre de la localitat, arribem fins a la urbanització Vilar d’Aro, ubicada al costat de la Via Verda i la platja de Sant Pol. Aquí trobem habitatges unifamiliars com el que visitarem a continuació.

Entrem en una finca amb més de mil metres quadrats, on destaca una casa en dues plantes amb més de 260 m2, on hi ha 4 habitacions i 3 banys, a més d’un saló-menjador amb llar de foc i grans finestrals de fusta, des del qual s’accedeix a una cuina agradable amb sortida a l’exterior.

Més informació i fotografies a casa en venda a Sant Feliu de Guíxols.

Masia amb torre de defensa en venda a Sant Feliu de Guíxols

Ens traslladem ara fins al segle XV per visitar una impressionant masia catalana amb torre de defensa.

Sobre una parcel·la plana de més de 2.000 m2 s’alça aquesta construcció històrica. Amb sostres de volta, bigues i finestres de fusta o terres de pedra, aquest habitatge és una autèntica joia de l’arquitectura tradicional catalana.

Actualment està distribuïda en 7 habitacions i 5 banys, juntament amb diverses zones de menjador, cuina rústica, sala d’oci, biblioteca o celler, entre d’altres confortables estances.

Als seus exteriors destaquen els seus jardins, així com la zona de barbacoa i la imponent piscina.

Més informació i fotografies a masia catalana en venda a Sant Feliu de Guíxols.

Casa en venda a Santa Cristina d’Aro, a urbanització Rosamar

D’una edificació amb història passem a un habitatge avantguardista, construït l’any 2015.

Amb tres nivells aquesta casa compta amb una ubicació única davant del Mediterrani, el qual es cola en moltes de les estances. La qualitat dels seus materials i el confort del seu mobiliari fan d’aquesta casa un autèntic luxe, que és present a pràcticament cada racó.

Grans finestrals, sortides a l’exterior, espais amplis i un jardí que voreja tota la propietat es coronen amb una gran piscina i un accés directe a la sorra de la platja de Cala Canyet.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d’Aro.