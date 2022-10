Quantes vegades has somiat què et compraries si et toqués la Loteria? Cotxes, habitatges i articles de luxe se solen posicionar entre els primers llocs de desitjos a complir. Pel que fa a immobles podem aconsellar-te, ja que tucasa.com ens facilita una selecció de cases en venda a Peralada amb què pots anar fent-te una idea de com seria viure a cos de rei.

CASES EN VENDA A PERALADA ACOLLIDORA VILA DE 4 DORMITORIS Aquesta acollidora vila, on preval el confort està ambientada per un meravellós jardí d'arbres frondosos i espectacular piscina. Hi trobem un ampli saló amb dos ambients en què destaca la xemeneia que s'erigeix a la peça central amb sortida a un bonic porxo per gaudir de magnífiques vetllades amb la família i amics. Disposa de 4 habitacions, 4 banys i una lluminosa cuina amb sortida al jardí. Si vols veure més fotografies o sol·licitar una visita FINQUES IDEAL HOME et proporciona tota la informació sobre aquesta casa en venda a Peralada. ESPECTACULAR CASA A PERALADA Has pensat mai com seria viure al paradís? Amb aquesta casa et pots fer una idea. La casa de disseny d'alt standing amb extraordinàries qualitats s'ubica en una parcel·la de 1332 m² i està distribuïda en dues plantes. La planta principal compta amb un ampli saló menjador amb llar de foc, amb sortida al porxo i al jardí, una àmplia cuina, office, un despatx, tres dormitoris suites una d'elles amb vestidor i un lavabo de cortesia. A la planta baixa disposa d'un distribuïdor, dues àmplies sales polivalents amb moltes possibilitats, com ara gimnàs, sala de cinema, o de jocs, un dormitori doble i un bany amb dutxa. Compte a més amb garatge amb capacitat per a 4 cotxes. SANDREWS és el professional encarregat de la gestió així com de facilitar-te més informació i fotografies d'aquesta casa d'alt standing en venda a Peralada. CASA EN URBANITZACIÓ GOLF DE PERALADA La vila es troba situada a la part alta de la urbanització i està dotada de totes les comoditats. Disposa d'una càlides i acollidores golfes amb bigues de fusta, on gaudir d'un bon llibre o escoltar la teva música preferida. Compta amb 3 habitacions, 2 banys, jardí, piscina, garatge i aire condicionat.