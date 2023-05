El municipi de L'Escala és ric pel seu entorn, gastronomia, cultura, etc. i tot això contribueix a la seva interessant i atractiva oferta immobiliària. Aquesta compta amb impressionants cases en venda a la vora de la mar, bonics apartaments a prop de la platja per a lloguer turístic o confortables pisos amb totes les comoditats. Així ho demostren les carteres de immobles de les dues agències de la localitat que han col·laborat en aquest article.

Per un costat, hem parlat amb els responsables d’Escalacenter, una petita empresa immobiliària, en actiu des del 1981, la qual dedica la major part de la seva activitat al lloguer turístic per a famílies.

Per un altre costat, comptem amb l'opinió i experiència dels professionals d’Immo Area, els quals estan especialitzats en oferir els seus serveis a clients, sobretot, francesos i belgues, que busquen en aquest racó de la Costa Brava la seva llar somniada.

Servei de proximitat per trobar el habitatge ideal

Tant si es tracta d'un client que busca un lloguer turístic, com si és una persona o una família a la recerca d'un habitatge per comprar, sigui per a segona residència o com a allotjament habitual, els experts immobiliaris consultats coincideixen en destacar el seu afany de proximitat cap als seus clients.

Tal i com explica Muriel Villon, d'Escalacenter, “el nostre tipus de client, normalmente familiar, valora molt la nostra proximitat, el tracte afable que tenim vers ells. Sobretot el servei de qualitat que els hi oferim, intentant estar al seu costat sempre que ho necessiten”.

En la mateixa línia i seguint aquest treball personalitzat cap a cada client, detalla la seva activitat Encarna Fernández, d'Inmo Area on ofereixen “valoracions de les propietats d’acord a la situació del mercat, celeritat i eficiència en la venda, tramitació, si cal, de cèdules de segona ocupació, certificat energètics i tota la gestió fins arribar a Notaria”.

Tota aquesta feina, atenció i acompanyament es fa sempre amb la intenció d'oferir l'habitatge ideal per a cada client.

Oferta immobiliària a L’Escala

En aquest sentit, des d'Escalacenter destaquen que la seva cartera d'immobles “es basa en un ampli ventall d’allotjaments ben situats, propers al mar amb bones vistes, piscines i jardins per gaudir d’una bona estada a la nostra població”. En quant als preus d’aquests habitatges, segons indica l’experta consultada, “es poden trobar diferents tarifes depenent de la capacitat de què disposen els allotjaments, i de les temporades seleccionades. Començant amb uns caps de setmana molt assequibles en temporada baixa, passant per uns preus de temporada mitja, a una tarifa més elevada en plena temporada alta a l’estiu”.

Pel que fa al mercat de compravenda d'habitatges a L'Escala, segons manifesten els experts d'Immo Area, aquest està protagonitzat per un producte amb un rang de preus entre 150.000 i 350.000 euros. Aixó és el que demana el client que arriba a la seva immobiliària i, de fet, tot i que “aquest producte ja comença a ser escàs i és difícil de trobar”, aquest és el tipus d’habitatge que abunda a la seva cartera d'immobles, amb cases independents, les quals compten amb piscina i jardins, majoritàriament.

Amb tot això, els experts consultats recomanen a qualsevol persona interessada a comprar, vendre o llogar una propietat que valorin sempre comptar amb l’ajuda d’un professional. Posar-se en mans d'experts sempre és una garantia de compromís, tranquil·litat, seguretat, satisfacció i èxit en aquest tipus d'operacions.

