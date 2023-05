L’aprovació al Congrés dels Diputats de la nova llei d’habitatge va generar crítiques de part del sector immobiliari, tal com s’ha indicat des d’aquest diari. Un dels col·lectius professionals que van expressar en aquest sentit van ser els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya, que van considerar que la norma tindrà un efecte «letal» en l’accés de les persones més vulnerables al mercat de lloguer. «El que està escrit fins ara a la llei poc o res ajuda a resoldre el problema. De fet, el mateix govern espanyol se n’ha adonat anunciant altres mesures per intentar anar més en el bon camí que el que conté la norma», va destacar a l’ACN el director de l’àrea jurídica d’API Catalunya, Carles Sala. Altres veus del sector, afegeixen que la norma genera «incertesa» entre els propietaris i acabarà reduint l’oferta.

«O donem garanties i seguretat jurídica als privats perquè posin habitatges al mercat de lloguer o simplement no ho faran i es dedicaran a vendre», va lamentar Sala en declaracions a l’ACN. En aquest sentit, va apuntar que la nova normativa farà que els propietaris siguin més exigents amb els llogaters, fet que dificulta més encara l’accés a les persones amb menys recursos. «Els propietaris que encara s’arrisquin a posar pisos de lloguer en un mercat estret com el que hi ha ho faran a favor de les persones que puguin garantir més solvència», va avisar.

Segons els agents és un error que les administracions vulguin resoldre el problema de l’habitatge i el lloguer amb mesures legislatives i no amb polítiques de promoció. «No pot ser que les polítiques de salut i educació estiguin cada any al centre del debat dels pressupostos i l’habitatge ocupi una posició que no permet adoptar mesures estructurals per ajudar a les persones amb més dificultats», va resumir. En aquest context, destaca el contrapunt que suposen les darreres propostes de l’executiu espanyol, com la posada al mercat dels pisos de la Sareb o la construcció d’habitatges en edificis de Defensa.