Girona, entre les províncies més sol·licitades pels estrangers per comprar casa
Els francesos (36%) els que més s'interessen per comprar una casa a Girona, davant de les visites procedents d'Alemanya i els Països Baixos (tots dos amb un 13%)
EFE
Alacant (33,2%), Balears (31,5%) i Màlaga (27,1%), juntament amb Santa Cruz de Tenerife (25,8%), són les províncies que van rebre més pes de la demanda forana durant el segon trimestre, seguides de Girona (24%) i Las Palmas (20,2%), segons ha informat el portal idealista. A Girona, els francesos (36%) són els que més s'interessen per comprar-ne una, per davant de les visites procedents d'Alemanya i els Països Baixos (tots dos amb un 13%)
Pel que fa a grans mercats, el portal en línia assenyala que els estrangers van destacar a València (12,8%), per davant de Barcelona (9,5%) i Madrid (4,6%). Així mateix, només l'any passat els forans van adquirir gairebé 93.000 vivendes, cosa que suposa el 14,6% del volum total d'operacions, segons els Registradors de la Propietat.
En concret, britànics, alemanys, marroquins, francesos i neerlandesos van ser les nacionalitats que més cases van comprar a Espanya el 2024.
Pel que fa a previsions, idealista espera que la demanda per comprar casa a Espanya segueixi alta entre aquests ciutadans forans, però indica que cada cop més els britànics van cedint protagonisme a altres nacionalitats.
Els estrangers que més volen comprar casa a Espanya
A Alacant destaquen les visites procedents dels Països Baixos (19%), davant d'Alemanya (12%) i el Regne Unit (11%); a les Balears, són els alemanys amb un 42% del total de la demanda estrangera, per davant del Regne Unit (11%) i França (7%), i a Màlaga, lidera el Regne Unit (14%), seguit pels Països Baixos (13%) i Alemanya (10%).
Respecte a províncies no mediterrànies, com Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas, els alemanys van ser els més destacats a les dues províncies, amb un 25% i 24% respectivament, mentre que italians i britànics es van intercanviar les altres dues posicions, entre un 10% i un 14% de les visites generades a les dues províncies canàries.
Finalment, a Girona han estat els francesos (36%) els que s'interessen més per comprar una casa, per davant de les visites procedents d'Alemanya i els Països Baixos (tots dos amb un 13%).
Pel que fa a grans mercats, a València són els neerlandesos (12%), alemanys i nord-americans (tots dos amb un 11%) les nacionalitats més destacades; a Barcelona, les nacionalitats més destacades provenen d'Alemanya i els Estats Units (totes dues amb un 13%) i França (11%).
D'altra banda, a Sevilla, van ser els nord-americans (15%) davant d'alemanys (13%) i britànics (12%); finalment, a Madrid, són també els nord-americans la procedència més destacada, amb un 16%, davant de britànics (10%) i alemanys (9%).
