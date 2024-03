Les 5 claus del Kia Sportage, el model més reeixit de la marca

Text: Álex Soler

Amb més de set milions d'unitats venudes a tot el món des de la seva arribada al mercat global, l'Sportage no és només un dels cotxes més populars del sector de l'automòbil, és també un dels més importants de tota la història de la firma sud-coreana. Des del 2015, aquest SUV compacte és el vehicle més venut de Kia a tot el món gràcies a una proposta que combina disseny, innovació, dinamisme i una atenció pels detalls i les necessitats dels conductors que el converteixen sempre en una opció ideal.

Kia Sportage.

El primer Sportage va arribar a les carreteres el 1993 i durant els últims 30 anys ha evolucionat fins a convertir-se en el SUV tecnològic que és avui a la seva cinquena generació, havent deixat fites com les més d'1,22 milions d'unitats venudes en la seva segona generació el 2009 o la impressionant mitjana d’una venda cada 69 segons a tot el món el 2017. Seguretat, disseny, tecnologia, eficiència i un preu contingut són els ingredients de l’èxit. Aquestes són les 5 claus del model més reeixit de Kia.

Disseny avantguardista

Començant pel seu disseny, la cinquena generació de l'Sportage va arribar el 2021 per inaugurar la nova era de la marca com a empresa proveïdora de serveis de mobilitat. Una nova etapa en què el llenguatge de disseny dels seus vehicles va prendre com a base el concepte “oposats units”, una filosofia que busca crear vehicles atrevits i emocionals, però també orgànics i fluids. L'Sportage s'alça com un cotxe avantguardista i avançat en què destaca un frontal molt vistós amb una enorme graella -la més gran de la història del model-, una nova firma lumínica LED en forma de 'C', una silueta que flueix per tot el seu perfil i contrasta amb algunes línies de caràcter que li atorguen força, esportivitat i elegància i per una defensa que també destaca per la forma dels seus grups òptics i per la pronunciada caiguda del vidre del darrere.

Interior ampli i tecnològic

Una distància entre eixos de 2,68 metres és sinònim d'espai interior, qualitat que manté en totes les motoritzacions, convertint-lo en un vehicle on poden viatjar còmodament fins a cinc adults alts. A l'interior, que aposta per materials de qualitat, destaca sobretot el nou disseny, que flueix des de les dues pantalles de 12,3 polzades, una per al quadre d'instruments digital i una altra per al sistema d'infoentreteniment. El sistema operatiu és perfectament compatible amb els telèfons mòbils més habituals, disposa de navegació avançada i una interfície intuïtiva i fàcil d'usar, deixant controls físics de fàcil accés per a la gestió de la climatització. El seu maleter varia entre els 590 litres de capacitat de les versions de benzina, fins als 526 litres de les MHEV, passant pels 540 litres de les PHEV.

La gamma de motors més completa del segment

En un moment en què l'oferta mecànica és amplíssima i, de vegades, fins i tot complicada, Kia ho posa fàcil oferint en l'Sportage la gamma de motors més completa del seu segment, amb opcions per a totes les necessitats. Variants des de la combustió tradicional, fins a microhibridació (MHEV) fins a la hibridació convencional (HEV) i la hibridació endollable (PHEV), és a dir, amb alternatives 'ECO' i '0 Emissions' combinades amb propulsors dièsel i benzina.

Començant pels MHEV, s'ofereix amb motor de gasolina 1.6 T-GDI i sistema elèctric de 48V en potències de 150 i 180 CV, la primera amb tracció davantera i canvi manual de sis marxes i la segona amb canvi automàtic de set velocitats 7DCT i tracció total. També està disponible aquest tipus d'hibridació associat a un motor dièsel 1.6 CRDi de 136 CV que es pot completar amb caixa manual o automàtica.

Pel que fa a les versions HEV i PHEV, sempre automàtics, en tots dos casos usen com a base l’1.6 T-GDI. El primer es combina amb un motor elèctric de 60 CV (44,2 kW) per a 230 CV en total alimentat per una petita bateria autorecarregable. El segon s'associa a un motor elèctric de 91 CV (66,9 kW) per a 265 CV de potència combinada i la capacitat de recórrer fins a 78 quilòmetres en mode 100% elèctric gràcies a la bateria de 13,8 kWh, recarregable en menys de dues hores en un carregador de paret de fins a 7,2 kW de potència.

Per als que encara no vulguin fer el salt a la mobilitat electrificada, l'Sportage també està disponible amb el 1.6 T-GDI de benzina amb 150 CV de potència i amb el 1.6 CRDi dièsel de 116 CV.

Dinamisme i seguretat

Amb el nou Sportage, el model introdueix per primera vegada, en les versions de tracció total, el mode Terrain, amb programes de neu, fang i sorra per adaptar la seva resposta a les necessitats del ferm, a més dels modes Eco Drive i Sport Drive. Aquest afegit, juntament amb el nou control electrònic de la suspensió ECS -en les versions GT-Line- garanteix una conducció còmoda, i més segura, en tot moment gràcies al control d'amortiment continu i en temps real.

A aquests elements, que milloren el seu dinamisme, s’hi sumen un arsenal de sistemes de seguretat activa (ADAS) que conformen el que a Kia anomenen DriveWise. El més destacat és probablement el Highway Driving Assist, un sistema de conducció semiautònoma que manté la velocitat, el centrat de carril i la distància de seguretat a l'autopista combinant alguns dels altres sistemes del vehicle, com el control de creuer intel·ligent basat en la navegació o el control de centrat de carril. També disposa de detector d'angle mort, frenada d'emergència, càmera de visió del darrere, el nou monitor de l'entorn, que mostra imatges del vehicle i el seu entorn, i d'assistent d'aparcament remot intel·ligent, entre d'altres.

Edició 30 Aniversari

A finals de l'any passat, en motiu del 30è aniversari del model, Kia va llançar al mercat una edició especial anomenada 30 Aniversari amb afegits estètics i d'equipament per elevar l'experiència Sportage a un nou nivell. Per fora destaquen les línies de contorn negres brillants a les finestretes i l'aleró del darrere, així com noves insercions en acabat cromat fosc a la part davantera, posterior i lateral.

Disponible amb el motor MHEV 1.6 T-GDI de benzina de 150 CV, inclou també llantes d'aliatge de 19 polzades en negre brillant i proteccions en cromat fosc a l'exterior i seients calefactables entapissats amb ant i pell sintètica, volant calefactable i llum ambiental opcional a l'interior, a més d'un paquet de color específic per a l'habitacle verd Midnight.