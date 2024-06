El cantant almerienc protagonitza la campanya Un dia sense aeroports d'Aena amb Andaré, una versió en clau d'humor de Volare popularitzada pels Gipsy Kings.

Barcelona, Menorca o Sevilla són algunes de les ciutats per les quals passa David Bisbal amb el seu Tour Volare 2024. Així que ningú millor que ell per saber com n'és d'important (i el temps que es guanya), desplaçant-se amb avió. Per això, Aena ha elegit el cantant almerienc perquè posi lletra, veu i imatge a la seva nova campanya Un dia sense aeroports, on Bisbal canta Andaré, una sorprenent versió de Volare popularitzada pels Gipsy Kings. L'espot en format videoclip deixa constància de l'enorme impacte que es produiria si un dia de cop i volta desapareguessin els aeroports. Això sí, ho fa amb aquest to d'humor que caracteritza l'artista almerienc..

L'humor, ingredient principal

Amb aquesta campanya, Aena reivindica un any més el paper fonamental que compleix i que transcendeix el teixit social, econòmic i cultural. La nova peça, que se suma al curt que es va llançar l’any passat, gira al voltant de David Bisbal, protagonista i fil conductor de la història. David Bisbal interpreta el tema Andaré que s'ha adaptat amb frases com “y pudiendo ir volando, volando por qué tengo yo que ir andando, ¡qué cruz! ¿Dónde está el aeropuerto? No entiendo qué hacemos aquí, yo no quiero una gira sin vuelos, es un sinvivir”.

A l'espot, Bisbal recorda a la societat la importància dels aeroports amb la seva pròpia experiència, i és que, el cantant almerienc, no podria arribar a temps a tots els concerts. El videoclip s'ha rodat a Tembleque (Toledo) i a Pedraza (Segòvia) i ens trasllada a l'immens buit que deixaria un aeroport desaparegut, ple de persones els plans de les quals es veuen truncats en no poder volar.

L'impacte dels aeroports

Les infraestructures aèries d'Aena són vitals per a múltiples sectors d'activitat a causa de les importacions i les exportacions que permeten el desenvolupament de nombroses empreses i serveis. Així mateix, el transport aeri té un important impacte econòmic, ja que genera 566.000 llocs de treball directes i indirectes a Espanya. La xarxa d'aeroports d'Aena genera, a més a més, un benefici significatiu a les zones on es troben ubicats, ja que representen centres neuràlgics que impulsen el desenvolupament de les regions. Aquestes zones deixarien de rebre no només turisme, sinó tot tipus d'esdeveniments, com convencions, congressos i viatges de negocis, cosa que afectaria el desenvolupament de noves idees, tecnologies i tendències a les seves indústries respectives.

Però més enllà de l'àmbit econòmic, l'absència de terminals impediria a famílies que viuen a diferents llocs del món reunir-se. També afectaria la vida personal i laboral de les persones, el turisme, el comerç electrònic, el transport de material sanitari, medicaments i òrgans; l'oci, la cultura… I és que, el fet que estiguem connectats amb altres llengües, cultures i tradicions, ens converteix en una societat més comprensiva, tolerant, respectuosa i, en definitiva, més pacífica.