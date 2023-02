Pluja, neu, gel…? Aquests pneumàtics ho aguanten tot

El bon estat dels pneumàtics és fonamental per garantir la seguretat dels ocupants d'un vehicle, així que qualsevol bon conductor hauria de tenir enregistrada a foc la necessitat de revisar periòdicament aspectes com ara la pressió, el desgast, la geometria del dibuix… Un altre aspecte important, especialment durant l'època hivernal: que puguin fer front a qualsevol condició climatològica, ja siguin baixes temperatures, gel a l'asfalt, pluja o fins i tot neu. I aquí els pneumàtics Tot Temps, també coneguts com a 'all season', ofereixen avantatges insuperables.

"Els Tot Temps són la garantia de seguretat a la carretera sense necessitat d'estar pendents de la previsió meteorològica, perquè garanteixen l'adherència a l'asfalt en qualsevol circumstància", recorden des de l'Agrupació de Fabricants de Pneumàtics (Afane). El seu gran avantatge és que són vàlids per a tot l'any, per la qual cosa els conductors de climes freds no s'han de preocupar de canviar-los en arribar l'hivern, i tornar-ho a fer a la primavera-estiu. A més, en els darrers anys s'han anat adaptant a les novetats automobilístiques i ja estan disponibles en la majoria de les dimensions requerides per a turismes, SUV, 4x4 i furgonetes.

Millor resposta a baixa temperatura

No cal que plogui o nevi perquè un pneumàtic estàndard perdi una mica d'eficàcia a l'hivern, només cal que el termòmetre apunti cap avall. Els Tot Temps, en canvi, estan fabricats amb un compost de goma més tou i flexible, carregat de sílice perquè no s'endureixi per sota dels 7 graus. Això permet que la distància de frenada sigui menor a temperatures baixes, gràcies a la millora de les seves propietats en matèria de tracció, adherència i capacitat de frenada.

¿I què passa amb l'asfalt mullat o fins i tot gelat? Els pneumàtics 'all season' presenten un dibuix de la banda de rodament més retallat i profund que permet una evacuació més gran de l'aigua i més motricitat en condicions difícils.

Sense necessitat de cadenes per a la neu

I, per descomptat, els pneumàtics són fiables i segurs per conduir sobre neu, de manera que permeten prescindir legalment d'utilitzar cadenes. En aquest sentit, cal fixar-se que comptin amb el certificat 3PMSF (de l'anglès, 3 Peak Mountain Snow Flake). Això significa que garanteixen la seguretat i la fiabilitat durant tota la temporada hivernal, siguin quines siguin les condicions.

Una cosa especialment adequada per circular per llocs on podem trobar neu. Disposar d'uns pneumàtics Tot Temps evita els inconvenients del muntatge i desmuntatge de les cadenes, que a més suposen un risc d'accident en parar al voral. I una altra cosa important és que permeten la circulació en túnels consecutius, cosa clau si es té en compte que la Direcció General de Trànsit prohibeix l'ús de cadenes en autopistes amb presència de túnels consecutius (Instrucció 15/TV-88).

Fins i tot en diversos punts d'Espanya, en situacions climatològiques extremes, les autoritats permeten circular als cotxes que disposin de pneumàtics d'hivern o Tot Temps, però no a aquells que van amb cadenes. És el cas d'alguns túnels a Astúries, Pajares o la carretera A-67 direcció Arenas de Iguña, a Cantàbria.

Preu dels pneumàtics Tot Temps

A l'hora de valorar el preu dels Tot Temps, que sol ser entre un 5% i un 10% superior als tradicionals, cal tenir en compte que mentre que el seu rendiment quilomètric i vida útil és equivalent, ofereixen un important estalvi de problemes, incidents i temps.

Afane recorda que en zones amb un hivern sever, de baixes temperatures i on el gel i la neu dominen el paisatge, cal equipar el vehicle amb pneumàtics hivernals en aquesta estació. I després canviar-los a l'estiu. "En els hiverns habituals a la major part d'Espanya, el pneumàtic Tot Temps és el més adequat, a la qual cosa se suma l'avantatge de no haver de canviar de pneumàtics durant tot l'any", comenten des de l'agrupació.

A més, també ofereixen avantatges a aquelles persones que facin servir el cotxe per desplaçar-se per diferents zones. Com que Espanya és un país amb una geografia molt diversa i que pot canviar bruscament en 100 quilòmetres, les temperatures i condicions meteorològiques també es poden transformar en qüestió de minuts. Disposar d'uns pneumàtics Tot Temps suposa la resposta ideal davant d'aquesta climatologia canviant i proporcionen una tranquil·litat enorme al volant. I ja pot ploure, nevar o glaçar allà fora.