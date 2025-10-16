Renting: Transformant la mobilitat empresarial a través de la consultoria
Més de 250.000 clients a Espanya ja gaudeixen dels avantatges del renting, un model de mobilitat que ha quintuplicat els seus usuaris en la darrera dècada i que és responsable de gairebé un terç de les matriculacions al nostre país.
Renting: Transformant la mobilitat empresarial a través de la consultoria
Més de 250.000 clients a Espanya ja gaudeixen dels avantatges del renting, un model de mobilitat que ha quintuplicat els seus usuaris en la darrera dècada i que és responsable de gairebé un terç de les matriculacions al nostre país.
Contingut ofert per:
La seva proposta tot inclòs, que substitueix el desemborsament per a l’adquisició del vehicle per una quota mensual accessible i transparent, s’ha convertit en l’opció preferida per milers d’usuaris. En aquest context, Alphabet, companyia de mobilitat corporativa del Grup BMW, ha evolucionat la seva proposta més enllà del finançament i la gestió de flotes, acompanyant els seus clients en tot el seu ecosistema de mobilitat. Basant-se en l’excel·lència operativa i l’atenció a mida, ofereix assessorament expert, solucions digitals avançades i serveis únics que permeten transformar la mobilitat de cada companyia en un model més eficient, connectat i preparat per al futur. Per aconseguir-ho, Alphabet ha desenvolupat Alphabet Consulting, un servei de consultoria liderat per experts la missió principal dels quals és satisfer les necessitats dels clients.
Aquest servei s’articula en tres eixos principals: E-Mobility Consulting, que gestiona la transició cap a flotes de vehicles elèctrics; Fleet Emission Consulting, centrat en l’optimització de flotes per ajudar-les a assolir els seus objectius de sostenibilitat; i Additional Consulting Services, que maximitza l’eficiència i la flexibilitat mitjançant l’assessorament personalitzat. Els clients accedeixen a una proposta a mida basada en exercicis d’anàlisi i simulacions, que els permet despreocupar-se de tràmits, accedir a una potent infraestructura de recàrrega o disposar d’una flota amb un mix de vehicles eficient.
Alphabet Carbon Manager
Alphabet Carbon Manager és una solució pionera dissenyada per facilitar la mesura precisa i centralitzada de les emissions de carboni d’una flota. Ofereix a les empreses informació detallada i actualitzada sobre el seu impacte ambiental, permetent-los prendre decisions informades per reduir la seva petjada de carboni i planificar eficaçment l’electrificació de la seva mobilitat.
Aquesta eina certificada integra en una única plataforma la recopilació de dades, el càlcul d’emissions, l’elaboració d’informes, la definició d’objectius i la planificació estratègica de la descarbonització, tot optimitzant costos i garantint el compliment normatiu.
Energies alternatives
Un dels objectius clau d’Alphabet és oferir suport als clients en les seves decisions, de manera que puguin triar amb coneixement l’opció de mobilitat que millor s’adapta a les seves necessitats i disposar d’una configuració de flota eficient en costos i compatible amb els seus objectius d’emissions. Alphabet compta amb un ampli catàleg de vehicles multimarca i amb tot tipus de tecnologies alternatives. El client decideix, però la companyia és allà per oferir-li la millor opció.
Accés a recàrrega pública
Els clients d’Alphabet tenen accés a més de 16.000 punts de recàrrega gràcies a acords amb els principals operadors nacionals, que posen a la seva disposició una gran cobertura de recàrrega pública a tot el país. La companyia ha estat pionera en oferir aquest servei, duent a terme aliances amb proveïdors de primer nivell com Repsol, Iberdrola i MOEVE, a través de les quals ofereixen targetes de recàrrega pública amb condicions especials i descomptes a les principals xarxes d’Espanya.
Gestió de subvencions
La companyia s’encarrega de gestionar amb l’Administració els incentius destinats a l’adquisició de vehicles i a la promoció de la mobilitat elèctrica, com el Pla Moves. Es tracta d’un servei gratuït que Alphabet posa a disposició dels seus clients per facilitar la transformació de les seves flotes i l’adopció de vehicles elèctrics, permetent gaudir dels programes d’incentius d’una manera fàcil i sense preocupacions.