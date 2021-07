Pimes i autònoms:

La pandèmia del coronavirus ha suposat un impacte socioeconòmic global. A Espanya aquesta recessió és especialment rellevant, no només per ser un dels països més castigats en termes sanitaris i on s'han implantat mesures de control més restrictives, sinó principalment perquè les pimes, més fràgils i vulnerables davant els efectes de la crisi, són la columna vertebral de la nostra economia.

Les petites empreses, que constitueixen el 99% del teixit productiu espanyol i creen el 72,4% de l'ocupació del país, han estat víctimes de la Covid-19 i les que han aconseguit sobreviure al confinament i paralització de l'economia viuen el seu present amb por i incertesa. En aquest context, és vital que s'activin ajudes econòmiques i se'ls proporcionin eines que contribueixin a la seva recuperació i, per tant, a la reactivació del nostre entramat empresarial, el manteniment i la generació d'ocupació, i la recuperació de país.