Formació en línia:

Les empreses aposten per un aprenentatge corporatiu cada vegada més actualitzat, de qualitat i curta durada. Per això, en tan sols uns clics, de manera molt senzilla, els beneficiaris dels ajuts que estiguin interessats en la formació digital d’Aicad Business School podran accedir a classes 100% en línia basades en metodologies d'aprenentatge ràpid o ‘rapid learning’, és a dir, dissenyades específicament per donar respostes àgils a necessitats puntuals i poder transitar de la teoria a la pràctica en molt poques hores. "Són cursos curts dissenyats amb una metodologia dinàmica: ‘storytelling’, reflexions, mètodes de casos i avaluacions per mesurar les competències que aconsegueix l'alumne després de realitzar el programa", detallen.

Acord de col·laboració de la Fundació MAPFRE amb Aicad Business School, l'escola de negocis dels líders digitals, enfocada a donar suport als autònoms i microempresaris en el seu procés de transformació digital, per ajudar-los a formar-se per competir i sobreviure amb un aprenentatge actualitzat, de qualitat i ràpid.

"Les demandes han canviat després de la pandèmia i les eines o habilitats que necessiten gestionar actualment els treballadors tenen a veure amb els recursos i eines que estan a Internet, anomenats 'tours'. Aquests els permeten gestionar millor les oportunitats de millora que té cada organització", afegeixen. En aquest sentit, Aicad posa a disposició de pimes i treballadors per compte propi els recursos digitals perquè puguin adquirir, millorar o desenvolupar de manera integral les seves competències en àrees com la facturació digital, la creació de webs o la venda per Internet. Tot això amb l'avantatge que, al tractar-se d'una escola de negocis, aquests cursos parteixen i estan dissenyats en funció de les necessitats i problemàtiques reals de les empreses.