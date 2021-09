Així està canviant l'Administració Pública

Contingut ofert per:





El sector públic és el principal generador d'ocupació en una gran diversitat de funcions. Les Administracions Públiques tenen el repte de fer front a l'envelliment de les seves plantilles i a una necessària transformació que els permeti adaptar-se als canvis que està experimentant la societat.

Tot això ha provocat un rellançament de les Ofertes d'Ocupació Pública en els últims mesos: el mes de maig l'Administració de l'Estat va convocar processos de selecció per a més de 10.000 places, i just abans de les vacances d'agost (el 27 de juliol), el Consell de Ministres va aprovar la major Oferta d'Ocupació Pública dels últims anys, amb més de 30.000 places per a tots els nivells de formació i territoris.

I no sols l'Estat, també les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments estan traient milers de places.

A Catalunya, per exemple, hi ha places per treballar a la Generalitat de Catalunya, a l’ICS, a les Universitats, a l'Ajuntament de Barcelona i a més administracions locals, amb places per a tots els nivells educatius: 1.476 places d'Administratiu, 807 per a Administratius, Mossos d’Esquadra, 255 places d'Educadors Socials, 345 per a especialistes en presons, 100 per a Zeladors, 510 de TCAI, 956 d'Infermeria; també l’ICS necessita Auxiliars Administratius (294) i Administratius (161), i a l'Ajuntament de Barcelona hi ha 259 places per a Auxiliars Administratius, i Guàrdia Urbana, entre d’altres.

Els grans reptes de l'Administració

Els experts assenyalen que aquestes Ofertes d'Ocupació Pública tan nombroses recorden a les dels anys vuitanta, quan el desenvolupament de l'Estat de les Autonomies i l'avanç en matèria de benestar social a Espanya va provocar la necessitat d'incorporar empleats públics en totes les Administracions. Ara, els mateixos experts vinculen l'auge de l'Ocupació Pública d’aquell moment amb el moment actual: “els qui es van incorporar en els 80 tenen ara en molts casos més de cinquanta anys, la qual cosa suposa que en deu anys s'hauran jubilat més de 900.000 empleats públics”, assenyala Gloria Oliveros, directora d'Ocupació Pública d’ADAMS Formació.

Però la transformació de l'Ocupació Pública va més enllà d'un rejoveniment de les plantilles. Els reptes als quals s'enfronten les Administracions demandaran professionals de tots els nivells educatius i de tots els àmbits: canvi climàtic, cooperació al desenvolupament, comunicació, cultura, sector sanitari, transició energètica, tecnologia… De fet, aquesta oferta inclou un 37% més de places relacionades amb formacions STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que la de 2020. Com assenyala Gloria Oliveros, “a més del rejoveniment de les plantilles, l'Administració té per endavant l'important repte de la seva transformació digital, així com posar en valor el treball dels empleats públics, revisar els processos de selecció, donar pas a nous perfils professionals i atreure talent. La Funció Pública és un reflex de la societat i ha d'adaptar-se als canvis al mateix ritme. Per això, necessita molt més que perfils administratius i hi ha multitud de possibilitats per treballar pel bé general (cossos sanitaris, tècnics, cossos de gestió, recerca, cossos de seguretat, entre d’altres)”.

Per cobrir aquestes vacants, des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública han llançat un Pla de Captació de Talent per incorporar a l'Administració “gent preparada i amb les millors capacitats, persones amb creativitat, amb iniciativa, amb ganes de treballar en equip. Ja no ens val el 'sempre s'ha fet així', hem de ser més creatius, més eficaços i fins i tot més feliços”, assenyalen des del Ministeri. A canvi, l'Administració ofereix als aspirants ser part activa d'aquesta transformació i interessants condicions laborals: treball fix i estabilitat, conciliació de la vida professional, personal i familiar, i possibilitat de desenvolupament professional dins de l'Administració.

A més, a través del document “Orientacions per al canvi en matèria de Selecció en l'Administració de l'Estat” volen que els processos selectius siguin també un reflex de la transformació de l'Ocupació Pública. Entre aquests canvis, des d'ADAMS Formació destaquen que es manté el sistema d'oposició, competitiu, objectiu i garantista i s'ofereix un marc de certesa per a l'opositor, ja que l'Estat es compromet a anunciar al gener de cada any l'estimació de convocatòries per als pròxims dotze mesos. A més, la durada dels processos selectius s'escurçarà de manera progressiva, reduint el nombre d'exercicis i unificant proves compatibles o realitzant més d'un exercici en un mateix dia. Quant al contingut d'aquestes proves, es reforçaran les de caràcter pràctic, i es pretén que es valorin tant els coneixements com les competències dels aspirants, evitant els exàmens orals en la mesura que sigui possible.

“A ADAMS ens hem adaptat als últims canvis introduïts en els processos convocats al maig i així ho continuarem fent”, assenyala Gloria Oliveros. Per això ara és més fàcil que mai per als opositors preparar una oposició en un centre especialitzat, ja que als tradicionals temaris i classes presencials se sumen altres sistemes com les classes online o fins i tot la modalitat híbrida. “Gràcies a la digitalització, ara podem preparar a totes aquelles persones que vulguin aconseguir una plaça a l'Administració, estiguin on estiguin, sense limitacions”, conclou Oliveros.