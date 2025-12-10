David i José Muñoz busquen la porta d'embarcament per volar a Miami quan, de sobte, traient el nas per una porta… ¿què és això?, ¿un elf?
José no es pot creure el que veu i, sense que el seu germà ho vegi, decideix seguir-lo. Els seus passos el submergeixen en un lloc sorprenent de cintes transportadores carregades de màgia i on dos simpàtics elfs l'animen a cantar. La nadala del duet de Cornellà, “Villa&Zico” comença a sonar. ¿Quin poder tindrà la música? ¿Quins secrets s'amaguen a l'aeroport d'Aena convertit en un univers nadalenc ple de sorpreses i regals?
Entre rialles, màgia i notes musicals, Estopa ens recorda que aquest Nadal els aeroports d'Aena no són només portes d'entrada i de sortida: són lloc de trobada, il·lusió i alegria compartida.