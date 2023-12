Els cinc maridatges amb cervesa per a aquest Nadal

Elaboració:

Per començar aquesta recepta, primer escaldem el tomàquet. Per això, li farem una creu a la part posterior i li traurem el peduncle per poder treure la pell després. Un cop fet això, tallem el tomàquet a quarts i traiem les llavors per quedar-nos amb la part de la carn. Finalment tallem els tomàquets a daus petits i els reservem. D'altra banda, tallem també a daus de la mateixa mida que el tomàquet, els cogombres, tàperes i orellanes, i hi afegim ratlladura de llima i cibulet picat en brunoise. Ho reservem.

El següent pas és agafar un bol gran i barrejar-hi tots els ingredients anteriors, afegint-hi sal, ratlladura de llima, oli d'oliva i ho assaonem amb un toc de Ras al Hanout. A continuació, ho reservem en fred.

Ara és el torn dels llagostins. Els pelem i els col·loquem sobre una capa de sal en una safata. Tot seguit, els cobrim amb sal i els deixem curar durant 30 minuts. Passat aquest temps, renta els llagostins amb aigua freda i asseca'ls. Col·loca'ls en un bol i cobreix-los amb vi dolç, deixant-los macerar en refrigeració durant 1 hora. Després, retira els llagostins del vi i talla'ls en 6 trossos cadascun.

Per elaborar el suc de tomàquet, l’afegim en una gerra i l'amanim amb sal, pebre, perrins, tabasco i suc de llima.

Per emplatar triem un plat fondo. Amb l'ajuda d'un cèrcol col·loquem el tàrtar de tomàquet per l'exterior del cèrcol com una corona. Retirem el cèrcol amb cura per no trencar la corona. Al centre hi posem 12 trossets de llagostí en forma de piràmide i sobre això els ous de salmó. Ho decorem amb pètals de flors i just en el moment de menjar-nos-ho, s'hi aboca delicadament el suc de tomàquet perquè quedi al voltant de la corona.

