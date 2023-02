¿Què tenen en comú el projecte Masai i la Fórmula 1?

L

a tribu Masai té un proverbi que, traduït al nostre idioma, ve a dir que “la terra on vivim no l'heretem dels nostres pares, sinó que la prenem prestada dels nostres fills”. És una mostra del gran respecte que aquest poble ancestral de pastors nòmades té pel seu entorn i pel planeta.

Aquesta màxima ha inspirat i donat nom al projecte que lidera el catedràtic Fernando Moreno a la Universitat de Granada, en què estudien el comportament dels materials i impulsen l'ús de matèries primeres sostenibles per generar el que ells anomenen asfalt 'verd'. De fet, Masai són també les sigles de Materials Asfàltics Sostenibles, Automatitzats i Intel·ligents. Aquest equip d'investigadors del Laboratori d'Enginyeria de la Construcció és pioner en una nova era tan present en la vida quotidiana que té implicacions que van des de l'àmbit econòmic i social, al mediambiental, sense oblidar un altre aspecte tan crucial com és el de la seguretat viària.

Cada quilòmetre de carretera –i la xarxa espanyola n’abasta més de 160.000– requereix milers de tones de materials procedents de recursos naturals limitats. Sota la filosofia del projecte Masai, el 50% dels components necessaris se substitueixen per primeres matèries d'origen sostenible, entre ells els pneumàtics usats. A partir de materials reciclats, en aquest laboratori són capaços de crear un asfalt per a carreteres molt més durador, amb més adherència que els tradicionals i sobretot, molt més sostenible.

I aquí és on la innovació, la investigació de materials i la transició cap a un model d'economia circular que aposta per la reutilització de residus i que són el 'leit motiv' del projecte Masai es donen la mà amb Banco Santander, FOM -propietari de la Fórmula 1- i Ferrari, el treball conjunt dels quals persegueix la consecució d'un model sostenible amb ambició NetZero per a la competició i el sector automobilístic en general, contribuint així al repte de la sostenibilitat.

Del ‘pit lane’ a una nova vida

Rugit de motors, emoció a les grades, tensió als boxs, estratègia, destresa, audàcia... El xou de la F1 és tot això i és, sobretot, velocitat. No només la dels cotxes i els pilots, també la de l'equip que s'encarrega del canvi de pneumàtics en cada ‘pit stop’: un espectacle en si mateix. Aquesta parada a boxes és un dels moments més emocionants i vistosos de la cursa, quan un equip entrenat i sincronitzat al mil·límetre substitueix el joc complet de rodes en dos segons: literalment, un pestanyeig.

“Utilitzem una gran quantitat de pneumàtics durant un cap de setmana de curses. Cada equip té una assignació” Ross Brawn, exdirector esportiu de F1.

Per fer aquests canvis segons les normes que estableix el reglament, Pirelli, el proveïdor oficial, serveix 1.800 pneumàtics en cada Gran Premi. Això són aproximadament 40.000 cada temporada. Una ingent provisió de material reciclable. “Utilitzem una gran quantitat de pneumàtics durant un cap de setmana de curses. Cada equip té una assignació –explica Ross Brawn, que ha estat director esportiu de F1 durant 46 anys–. No obstant això, una vegada que deixen d’utilitzar-se, tornen a la fàbrica i es reciclen completament. Zero emissions”.

Amb accions com aquesta, tot i que tradicionalment la F1 ha estat associada a les emissions de CO 2 , l'esport està demostrant, cada cop més, que també pot fer front al repte de la sostenibilitat sense perdre gens ni mica el seu espectacle. I el director del projecte Masai se'n mostra convençut: “La F1 podria ser un escenari perfecte on testar aquests materials, reintroduir els pneumàtics reciclats i avaluar-los sota els estàndards d'exigència més grans”.

En aquest escenari, l'equip de Fernando Moreno comparteix compromisos, objectius i valors amb el format per Banco Santander, Ferrari i Formula One Management (FOM), propietari de la F1. Junts treballen per reduir les emissions tant a la Fórmula 1 com al sector automobilístic en el seu conjunt, i assolir així un model sostenible amb ambició NetZero. És un pas més del camí recorregut per Santander durant aquests anys a la recerca de solucions que contribueixin a la transició cap a una economia verda. “És fonamental que trobem solucions perquè els cotxes col·laborin en la lluita contra el canvi climàtic”, subratlla Juan Manuel Cendoya, vicepresident Santander España i Director General de Comunicació, Màrqueting Corporatiu i Estudis del Banco Santander.

Santander, Ferrari i FOM: una aliança pel medi ambient

La F1 sempre ha estat un dels millors escenaris per a la innovació i el desenvolupament de la indústria automobilística, des de l'aerodinàmica fins al disseny de frens. Per això, amb aquest patrocini, i treballant en estreta col·laboració de la mà de Formula One Management (FOM), propietari de la F1, i Ferrari, Santander té l'oportunitat de continuar contribuint a la lluita contra el canvi climàtic, impulsant el canvi cap a un model sostenible i ajudant a reduir les emissions de CO 2 .

Trepitjar a fons l'accelerador de la innovació és la clau per trobar noves tecnologies que contribueixin a descarbonitzar el dia a dia de les persones i assolir l'ambició de zero emissions. I el projecte en què estan treballant a la Universitat de Granada inspirats per la tribu Masai podria ajudar a aconseguir-ho.