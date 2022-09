Les ments que reinventaran el futur es donen cita a Madrid

Ideas to start the future

Les ments més brillants, aquelles que tenen la capacitat de canviar el món amb les seves idees, es reuniran el pròxim 25 d’octubre al Palacio de Cibeles de Madrid a Audi Summit for Progress sota el lema ‘Ideas to start the future’.

29 setembre 2022 | Text: Victor Fúser

Una trobada organitzada per Audi per promoure les iniciatives que ja estan construint una societat més sostenible basada en el progrés, la innovació i el disseny. Les entrades costen 70 euros. Personalitats rellevants com Peter H. Diamandis, Henrik Wenders, Owen Rogers, Eneko Atxa, Inma Bermúdez, Sara Werner o Dimas Gimeno, i així fins a arribar a 15 veus de prestigi, donaran a conèixer la seva visió sobre el futur.