Viatge al demà en 10 capítols

“Les empreses poden i han de contribuir al benefici social”

El primer ponent de la jornada. Paul Polman va ser conseller delegat (CEO) d'Unilever durant 10 anys, un gegant global especialitzat en béns de consum i els productes del qual són utilitzats diàriament per 2.500 milions de persones al món. Recentment ha plasmat la seva vasta experiència en el llibre Net Positive, que lliga els negocis amb la sostenibilitat i el benefici social i s'ha convertit en un èxit de vendes.

“La paraula sostenibilitat no m'agrada, perquè vol dir sostenir, mantenir i, parlant del planeta, no serà suficient. Som ionquis del carbó, i ja no ens ho podem permetre més. Per limitar l'increment de temperatura a 1,5 graus el 2050, hauríem de reduir les emissions un 40% per dècada”, va argumentar durant la seva exposició.

Però Polman també va parlar de geopolítica i interessos comercials, i va assenyalar que, segons la seva opinió, “el futur de la humanitat passa per la col·laboració, no per la competència que impera actualment, perquè amb aquesta última no assolirem els objectius marcats. Les empreses poden i han de compatibilitzar la seva rendibilitat amb el bé comú”, va continuar assenyalant.

De tornada al desafiament ambiental, però sense abandonar el sector productiu, el guru empresarial va asseverar que “no es tracta de salvar el planeta, sinó de deixar de maltractar-lo. Avui dia, només reciclem el 8% del plàstic mundial [que es fabrica amb petroli]. La metodologia històrica consistent a agafar recursos, produir amb ells i oblidar-se dels residus ja no funciona”.

Per concloure, i mantenint la seva visió que enllaçar negoci, respecte ambiental i benestar social és possible, va deixar una altra frase per recordar: “Si el món no fa res, li costarà 178 trilions de dòlars en pèrdues [per danys als països, a la seva economia i població, derivats de la qualitat de l'aire i els desastres naturals lligats al canvi climàtic], però si ho fa guanyarà 43 trilions de benefici”.