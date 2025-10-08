Motius pels quals es perd l'audició de mica en mica i com posar-hi remei
La pèrdua auditiva és un fenomen que afecta milions de persones a tot el món. A mesura que la població envelleix i s'exposa a diversos factors de risc, s'incrementa la incidència de problemes auditius.
Diuen que no hi ha més sord que el que no hi vol sentir… ¿però qui no vol gaudir d'una conversa agradable o d'un bon vinil?
I és que la pèrdua auditiva es classifica en dues categories principals:
La pèrdua auditiva conductiva
Aquest tipus de pèrdua auditiva passa quan hi ha un problema a l'orella externa o mitjana que impedeix que el so arribi a l'orella interna. Les causes poden incloure: obstrucció per cerumen, infeccions de l'orella mitjana, o la perforació del timpà: un timpà danyat pot afectar la transmissió del so.
La pèrdua auditiva neurosensorial
Aquest tipus es produeix a causa de danys a l'oïda interna o al nervi auditiu. Les causes inclouen l'envelliment: la presbiacúsia és la pèrdua auditiva relacionada amb l'edat, que afecta moltes persones grans. L'exposició a sorolls forts i intensos que poden fer malbé les cèl·lules ciliades de l'oïda interna i alguns factors genètics.
Símptomes de la pèrdua auditiva
Els símptomes de la pèrdua auditiva poden variar segons la gravetat i el tipus de pèrdua. Alguns dels més comuns inclouen:
Dificultat per entendre la parla: especialment en ambients sorollosos.
Necessitat d'augmentar el volum: apujar el volum de la televisió o la ràdio.
Evitar situacions socials: les persones que comencen a perdre audició eviten les reunions o esdeveniments on hi ha molt de soroll.
Brunzit a les orelles (tinnitus): una sensació de soroll o brunzit que no prové d'una font externa.
A continuació et mostrem un petit test interactiu perquè tinguis consciència de com pot ser de difícil seguir una simple conversa domèstica.
Diagnòstic i tractament
Gairebé tot té solució. El diagnòstic de la pèrdua auditiva generalment implica una avaluació auditiva completa feta per un especialista. Això pot incloure proves d'audició per determinar el grau i el tipus de pèrdua auditiva i els exàmens físics per avaluar la salut de l'orella externa i mitjana.
Entre els tractaments més comuns per a la pèrdua auditiva hi ha l'ús d'audiòfons: dispositius dissenyats per processar i adaptar els sons de l'entorn a les necessitats auditives de cada persona. Els audiòfons d'Audika, són digitals, incorporen intel·ligència artificial (IA) i connectivitat Bluetooth, cosa que ofereix una experiència d'escolta personalitzada, adaptada a les necessitats de cada persona. Aquests audiòfons compten amb tecnologies avançades, com ara xarxes neuronals per analitzar i ajustar els sons, bateries recarregables, sistemes de reducció de feedback (xiulets) i, en alguns models, sensors 4D que s'adapten automàticament a les necessitats auditives de l'usuari al llarg del dia.
També la prevenció és clau per reduir el risc de pèrdua auditiva. Algunes estratègies inclouen l'ús de protecció auditiva en entorns sorollosos, com ara concerts o llocs de treball; controls auditius regulars especialment per a persones en risc, com treballadors en ambients sorollosos; educació sobre la cura auditiva i així protegir l'audició des d'una edat primerenca.
Impacte social i emocional
La pèrdua auditiva no només afecta la capacitat de sentir, sinó que també pot tenir un impacte significatiu a la vida social i emocional d'una persona. Les persones amb pèrdua auditiva poden experimentar aïllament social, problemes de salut mental i fins i tot dificultats laborals.
Si vols comprovar la teva audició o creus que algú del teu entorn està patint pèrdua auditiva, demana cita al teu centre Audika més proper i descobreix com et poden ajudar a millorar la teva qualitat de vida.