Prevenir el càncer de pulmó: #Converses sense Filtre

Segons l'última 'Enquesta sobre l'ús de drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES)', l'edat mitjana d'inici en el consum de tabac se situa en els 14 anys. Aquestes dades són alarmants, ja que Espanya lidera el rànquing de la Unió Europea quant a l'inici de l'hàbit de fumar i, a més, el 9,8% dels espanyols consumeixen tabac cada dia. Tot i això, darrere d'aquesta preocupant estadística s'amaga una ombra molt més fosca: el càncer de pulmó.

Contenido ofrecido por:



El càncer de pulmó afecta més de 20.000 persones cada any a Espanya*. Aquestes xifres són alarmants i exigeixen una reflexió profunda sobre els efectes del tabaquisme en la nostra societat. Tot i els avenços mèdics i les campanyes de conscienciació, el càncer de pulmó es continua cobrant un alt preu en vides humanes.

Segons EUROCARE-4, només un 10,7% dels pacients que pateixen un càncer de pulmó aconsegueixen sobreviure més de cinc anys. Això posa de manifest la necessitat urgent d'abordar-ne la prevenció des d'una perspectiva de salut pública. L'abandonament de l'hàbit de fumar i iniciar-se en una vida saludable és essencial per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El càncer de pulmó és un toc d’atenció per a tots nosaltres, un recordatori que les nostres eleccions d’estil de vida poden tenir conseqüències greus per a la nostra salut. És crucial prendre mesures per frenar l'inici del consum de tabac i donar suport a aquells que volen deixar de fumar. La lluita contra el càncer de pulmó és una batalla que tots hem de lliurar junts, treballant en la prevenció, la investigació i el suport als afectats per aquesta malaltia.

El consum de tabac continua sent superior en homes que en dones, segons les dades de l'INE per a l'any 2020, amb un 23,3% de fumadors diaris entre els homes i un 16,4% entre les dones. Per això, juntament amb el període de latència entre l'exposició al tabac i l'aparició del tumor, les incidències dels càncers relacionats amb el tabac són encara molt superiors en els homes. Tot i això, és molt probable que la incidència d'aquests càncers en les dones continuï incrementant-se els propers anys. Per això, són tan importants totes les mesures de prevenció perquè el càncer de pulmó és un dels que tenen pitjor pronòstic amb una prevalença molt baixa. I és que, segons l'OMS, els càncers responsables del nombre més gran de morts a nivell mundial van ser el càncer de pulmó (18,0% del total de morts per càncer), el càncer colorectal (9,4%), el càncer hepàtic (8,3%), el càncer d'estómac (7,7%) i el càncer de mama (6,9%).

En general, la mortalitat per càncer a Espanya ha experimentat un fort descens les darreres dècades, tendència que es reflecteix en les millores en la supervivència dels pacients amb tumors a causa de les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç, els avenços terapèutics, i, en homes, la disminució de la prevalença del tabaquisme.

Però ¿què és el càncer de pulmó?

El càncer de pulmó és un càncer que es forma als teixits del pulmó, generalment a les cèl·lules que recobreixen els conductes d'aire. N’hi ha de dos tipus principals: càncer de pulmó de cèl·lules petites i càncer de pulmó de cèl·lules no petites. Aquests dos tipus creixen de manera diferent i es tracten de manera diferent. El càncer de pulmó de cèl·lules no petites és el tipus més comú.

El càncer de pulmó de cèl·lules no petites és el tipus de càncer de pulmó més freqüent, tenint en compte que correspon al 80-85% dels casos diagnosticats. Es divideix alhora en 2 grups: escatós o epidermoide i no escatós (que el componen l'adenocarcinoma, carcinoma de cèl·lules grans i carcinoma indiferenciat).

El càncer de cèl·lules petites és el menys freqüent ja que correspon al 10–15% dels casos. Aquest tipus de càncer és habitualment diagnosticat en etapes avançades de la malaltia.

Factors de risc

Hi ha diversos factors que poden augmentar el risc de càncer de pulmó. Alguns factors de risc es poden controlar, per exemple, deixant de fumar. Tot i això, altres factors no es poden controlar, com els antecedents familiars. Els factors de risc de càncer de pulmó comprenen:

¿Com es pot prevenir? Tolerància zero cap al tabac

La prevenció del tabaquisme i el canvi de la seva percepció com a “cool” entre els joves són desafiaments fonamentals per combatre l'inici del consum de tabac. És crucial implementar estratègies educatives i campanyes de conscienciació que ressaltin els riscos i les conseqüències reals del tabaquisme en la salut. A més, fomentar un estil de vida actiu i promoure alternatives saludables per bregar amb l'estrès i la pressió social pot ser efectiu. La participació de pares, educadors i líders comunitaris en la conversa sobre els perills del tabac i el poder de l'elecció personal pot ajudar a desmitificar la imatge "cool" associada al tabaquisme, mostrant que la veritable valentia és dir no al tabac i cuidar la nostra salut. Amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de prevenir el càncer de pulmó, la companyia farmacèutica Bristol Myers Squibb, en col·laboració amb el Grup Espanyol de Càncer de Pulmó ha llançat una campanya anomenada ‘Converses Sense Filtre’ amb l'objectiu d'acostar-se als joves per parlar sobre el càncer de pulmó i que coneguin els factors de riscos del tabac, com prevenir-lo i identificar-ne alguns símptomes.

Aquesta no és una tasca fàcil perquè alguns símptomes són inespecífics. Més de la meitat dels casos de càncer de pulmó es troben en el moment del diagnòstic en etapes avançades de la malaltia:

Tos que no desapareix o que empitjora.

Expectoració amb sang.

Dolor al pit.

Disfonia.

Pèrdua de pes i pèrdua de gana.

Dificultat per respirar.

Cansament o debilitat.

Infeccions com bronquitis i pneumònia que no desapareixen o que continuen recorrent.

Converses sense Filtre sorgeix, a més, per fomentar l'educació i la conscienciació sobre el càncer de pulmó. Ajuda a conèixer millor i a entendre aquest càncer. Ajuda a entendre que, entre la llum que s'entreveu, s'estan desenvolupant noves teràpies que permeten, per primera vegada en dècades, aconseguir allargar la supervivència dels pacients amb càncer de pulmó, fins i tot en aquells amb metàstasi.

Així, per exemple, la immunoteràpia permet, en determinats tipus de tumors, que fins a un 30% de pacients puguin prolongar la seva supervivència fins als cinc anys. Hi ha també fàrmacs dirigits a canvis genètics (mutacions al gen EGFR oa l'ALK) que estan aconseguint també que els pacients amb càncers associats a aquestes mutacions puguin viure més anys.