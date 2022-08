Bitácora Women Surf Retreat. Un ‘surfcamp’ per a noies al costat de Lucía Martiño

Patrocinat per:





La surfista de fama internacional, dues vegades campiona d'Espanya en categoria absoluta i tot un fenomen a les xarxes socials, on suma més de 100.000 seguidors, és una gran amant de les onades de les Canàries, a les quals recorre especialment durant la temporada d'hivern per la qualitat, la temperatura de l'aigua i el bon ambient.

El Bitácora Women Surf Retreat és el primer ‘surfcamp’ per a noies que s'organitza a l'Hotel Bitácora, un programa exclusiu al qual només podran accedir 16 surfistes a qui es demana tenir una base de surf, i tindrà lloc entre el 5 i el 9 d'octubre a la costa de Playa de Las Américas, encara que hi haurà una sessió d'entrenament en un lloc secret que no es revelarà fins al mateix dia.

La experiencia incluye sesiones diarias de surf con la propia Lucía Martiño, con videoanálisis de los entrenamientos, yoga cada mañana de la mano de Gellytza y momentos de desconexión por las tardes en la azotea Up! del Bitácora, con coctelería y la música de Dj Qela. Este surf camp sólo puede contratarse amb estada en règim de tot inclòs, també accés a l'’spa’ i preus especials per a reserves anticipades.

“Realitzar el meu propi ‘surfcamp’ és una idea que em ronda des de fa temps pel cap, així que quan vaig conèixer el Bitácora l'any passat, amb tots els serveis que ofereix per a surfistes i la seva proximitat a la platja, vaig veure que era una possibilitat real i em vaig llançar a la proposta”, afirma Martiño. "A més crec que la data no pot ser més encertada, just quan comença el fred a tot Europa i a Tenerife la temperatura de l'aigua continua sent perfecta per entrenar-se." Per a Lucía, l'objectiu d'aquest camp no és un intensiu de només surf, tot i que com a experta compartirà alguns dels seus secrets. “Hem dissenyat un programa pensat per gaudir del surf però també de l'entorn i activitats paral·leles, uns dies per crear família i passar-ho bé.”

Nascuda a Gijón el 1994, Martiño està vinculada al surf des dels 11 anys i des de llavors ha aconseguit el títol de Campiona d'Espanya Júnior i ha estat 2 cops campiona d'Espanya Absoluta. Gran amant dels viatges pel món, Tenerife és una de les seves destinacions per practicar el seu esport favorit, que ha aconseguit convertir en la seva forma de vida, i l'Hotel Bitácora el seu establiment de referència quan va a entrenar-se al sud de l'illa, per la seva proximitat a la Playa de Las Américas (li permet anar-hi caminant en 2 minuts) i la seva relació amb el surf, on destaca el vestidor amb guixetes per rentar i guardar taules i material amb accés directe des del carrer i totes les comoditats necessàries.

Dissenyat pel director d'art Lauro Samblás, amb un treball que destaca pel color i la geometria, s'ha construït amb la diversió com a leit motiv i el surf com a referent. La seva directora, Nuria del Amo, és també una aficionada al surf i per a ella “és un somni fet realitat poder portar la Lucía al nostre hotel, soc seguidora de la seva trajectòria des de fa anys i el seu estil de vida encaixa a la perfecció amb la nostra filosofia.”

Podeu consultar el programa, tarifes i altres detalls aquí.