Grant Dalton: ‘Sortiu a explicar a tothom el que la Copa Amèrica de vela pot fer per Barcelona’

El centre d'interpretació de la Copa Amèrica, el primer d'aquest tipus que es fa en la història de la llegendària cita, està obert al Port Vell des de finals d'agost, però encara faltava la posada de llarg amb les institucions. Amb el Saló Nàutic a tocar i els operaris construint els estands a escassos metres, els impulsors de la iniciativa, una concessió del Port de Barcelona, van organitzar aquest dijous una inauguració institucional en què es va comprovar novament la sintonia entre administracions i també amb els privats.

'Una batalla al límit'

Dalton va recordar que la primera vegada que va veure en quin estat estava l'edifici va témer que no acabessin a temps. "Ens va dir que era millor que ho enderroquéssim del tot", afegia somrient un dels promotors de la iniciativa, Jaume Sabater. Però van decidir mantenir la sala de projeccions on els convidats van contemplar a l'enorme pantalla el documental de vuit minuts, 'Una batalla al límit', que dona veu als sis equips que competeixen i en què es comprova l'enorme rivalitat entre els atletes i l'èpica que envolta l'esdeveniment mundial.

Les administracions catalanes i espanyoles són conscients del potencial de la Copa Amèrica de vela. Tot i que les edicions de València queden molt lluny, la realitat televisiva confirma aquesta confiança en l'aparador que suposarà per a Barcelona, com insisteix Dalton, també director executiu d'America's Cup Events (ACE)

"Vull que no se'n vagi"

"La primera vegada que em van dir que Barcelona aspirava a acollir-la vaig tenir dubtes de si podria venir, però ara el que vull és que no se'n vagi", va confessar el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos. "En primer lloc que sigui un èxit i ens doni el prestigi necessari", va descriure per a continuació subratllar que "quan el que és públic i el que és privat van de la mà és un èxit".

Abans que ell, hi va intervenir la directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, que va explicar que la competició de vela ajudarà a tenir més presència de Catalunya en mercats com l'americà però també l'alemany. "Ens posiciona i consolida en el turisme nàutic, que és un públic que té una despesa elevada. A més, el llegat que deixi ens consolidarà, promovent valors com la innovació", va pronosticar.

Trencar el tabú elitista

En l'àmbit local, el regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, va afegir també que l'ajuntament impulsarà activitats nàutiques entre els més petits per incentivar la pràctica d'aquest esport i va concloure: "Trencarem el tabú de vela i esport elitista".

De fet, una de les iniciatives que promouran els responsables de l'America's Cup Experience seran les visites escolars del centre, on els propers dies han d'arribar les joies de la corona, els dos simuladors d'embarcacions de Copa Amèrica en què, gràcies a unes ulleres virtuals, es podrà experimentar la navegació a bord d’aquests Fórmula 1 del mar.

Acceleració d'inversions

"Estem molt orgullosos del que heu fet amb aquest espai icònic", els va felicitar el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, que va aprofitar per destacar com la competició ha accelerat una sèrie d'inversions previstes al Port Vell que ja pugen a 20 projectes i 120 milions d'euros.