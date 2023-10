Grant Dalton avisa que sancionaran l'equip americà de la Copa Amèrica de vela si no acudeix a la regata de Jeddah

Dalton ha recordat que els americans han adduït raons de seguretat per no anar a la segona preregata de la Copa Amèrica. "Estem parlant amb dues empreses de seguretat perquè ens assessorin, volem que vinguin", ha explicat durant un esmorzar d'Europa Press a Madrid.

València no es descarta

Dalton ha aprofitat novament per lloar Barcelona, encara que en ser preguntat per la possibilitat que la següent edició (sempre que revalidin el títol) torni a València no ho ha descartat. Un dels problemes amb què pot topar la candidatura barcelonina si repeteix el 2027 és que no càpiguen més equips al Port Vell, perquè ara ja estan molt encaixats.

"Barcelona és perfecta per tres raons; l'economia blava, la sostenibilitat i un compromís envers la diversitat", va apuntar. "Barcelona és una ciutat fàcil d’estimar, als equips els agrada, les condicions són molt bones per navegar, i la seva gent és estupenda", va resumir. Dalton també ha valorat els resultats de Vilanova i ha assegurat que els sis equips han quedat molt satisfets dels quatre dies de la preliminar. "Vam fer la regata a Vilanova sense temps ni pressupost, vam pensar que era una bona idea. Potser no vam aconseguir desplegar tot el xou, però hem après molt per a Barcelona 2024, va ser un èxit per a nosaltres", va assegurar.

"No és de rics"

El director executiu d'Emirates, que també ha lamentat que no hi hagi un equip espanyol a la competició masculina, ha mostrat la seva voluntat de democratitzar la vela: "No és un esport per a rics, un dels èxits per a la vela a Nova Zelanda és que s’ha convertit en l’esport per al poble", ha subratllat.

Dalton també ha aprofitat la conferència a Madrid per revelar que la tercera preliminar, la que ja es farà a Barcelona l'agost del 2024, es farà amb la modalitat de Match Race (un contra un) i no de flota (tots contra tots), entre altres coses, perquè amb l'AC75 es fa difícil aquest format.