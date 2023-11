Smart Ports se centra en la innovació i el finançament de nous projectes que transformin els ports

Experts en sostenibilitat, innovació i tecnologia portuària es reuniran del 7 al 9 de novembre, en el marc de l'Smart City Expo World Congress a Fira de Barcelona, per tractar com han d'evolucionar les infraestructures portuàries en la cinquena edició de Smart Ports: Piers of the Future. Aquest any es prestarà una atenció especial a les empreses emergents del sector marítim i portuari, les relacions entre els ports i les ciutats, així com l'economia blava i les iniciatives en l'àmbit de la innovació i la sostenibilitat que estan desenvolupant els ports més avançats. L'organització ha triat com a lema de l'esdeveniment "Navegant cap a la Innovació".

El Port de Barcelona impulsa aquesta trobada juntament amb set ports més, amb els quals han creat una aliança per liderar la innovació d'aquestes grans infraestructures: Anvers-Bruges, Busan, Hamburg, Los Angeles, Montreal i Rotterdam, així com Göteborg, que es va unir la iniciativa l'any passat. A més, aquest any hi assistiran com a ports convidats Vancouver, Singapur, Tanger Med i la Port Authority of New South Wales, que reuneix els ports australians de Sydney i Newcastle.

Durant el congrés, es tractarà com la digitalització -la tecnologia 5G, la IA i l'IoT- està transformant els ports, fent que siguin més intel·ligents, eficients i sostenibles i desenvolupant així l'economia blava. Els màxims responsables dels ports d'Hamburg, Los Angeles i Anvers-Bruges, juntament amb alcaldes de ciutats costaneres, debatran sobre la innovació i les relacions port-ciutat basant-se en exemples reals. Així mateix, es presentaran alguns dels darrers avenços tecnològics que contribueixen a un transport marítim sostenible i intel·ligent.

Acceleració de propostes innovadores

El programa de Smart Ports es desenvoluparà a l'àgora de Tomorrow.BlueEconomy. Tots dos esdeveniments comptaran amb una àrea d'exposició destinada a empreses emergents i centres d'innovació vinculats a l'ecosistema de cadascun dels vuit ports. En aquest espai es mostraran nous projectes relacionats amb la indústria marítima i portuària.

Fins a un centenar de projectes s'han presentat a la convocatòria del Tech Tour Blue Economy, dirigit a impulsar propostes disruptives. Se n'han seleccionat 30: 15 projectes d'economia blava i 15 de logística marítima. Els responsables presentaran els seus projectes davant d'inversors del Tech Tour Blue Economy i els membres d’Smart Ports, que triaran dos projectes guanyadors, que rebran finançament. Smart Ports també preveu signar un acord de col·laboració amb Novarium, una plataforma tecnològica d'economia blava ubicada al Quebec i formada per empreses tecnològiques, emprenedors, inversors i socis industrials que ofereixen serveis d'acceleració.