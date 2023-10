Els oceans, que cobreixen el 70% de la superfície terrestre, són la base de gran part de l'economia mundial. En depenen sectors com el turisme, la pesca i el transport. Són la font d'aliment de més de 210 milions de persones i fan juntament amb els boscos la vital funció de capturar CO2 i alliberar oxigen a l'atmosfera. A causa del descobriment de noves riqueses que ens aporta i de la necessitat de preservar el seu equilibri, clarament alterat per la sobreexplotació i la contaminació, apareixen empreses i iniciatives que proposen noves estratègies i l'ús de tecnologies d'avantguarda per assegurar la sostenibilitat dels oceans.

Impulsar i materialitzar aquestes solucions al voltant de l'activitat relacionada amb el mar és el propòsit de la primera edició del Tech Tour Blue Economy. Aquesta cita, que tindrà lloc el 7 i 8 de novembre a Fira de Barcelona, reunirà un màxim de 30 start-ups per presentar les seves innovacions en l'àmbit de l'economia blava davant d'alguns dels inversors internacionals més actius del sector de la sostenibilitat.

La convocatòria s'ha obert a solucions innovadores d'àmbits tan diversos com la biotecnologia marina, transport marítim, infraestructura i robòtica, sector naval, turisme, activitats portuàries, energia renovable i marina, reducció d'emissions i captura i emmagatzematge de carboni, reciclatge, intel·ligència artificial i analítica aplicada al medi marí, robòtica, i seguretat i protecció marines.

Després d'animar les start-ups a presentar els seus projectes i seleccionar els més interessants, Tech Tour Blue Economy està duent a terme un procés d'acompanyament per ajudar les persones emprenedores triades a plantejar al novembre la seva proposta d'inversió davant de les principals empreses del sector, fons de capital risc, clústers i altres possibles fonts de finançament.

La presentació tindrà lloc coincidint amb la Smart City Expo World Congress a Fira de Barcelona, i dos dels seus congressos vinculats amb l'economia blava: Tomorrow Blue Economy, que tractarà sobre com dur a terme una transició cap a una economia que respecti l'equilibri mediambiental en tota l'activitat que implica els oceans; i Smart Ports, que mostra projectes d'innovació i transformació digital i sostenible en l'activitat portuària.

Precisament, el Port de Barcelona i el Tech Barcelona, a més d'impulsar el Tech Tour Blue Economy, han creat al Pier 01 del Palau de Mar un espai per acollir empreses i projectes emprenedors vinculats al sector portuari, logístic i del turisme i tots els sectors disruptius relacionats amb la nova economia blava.