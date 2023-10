Alumnes de 63 escoles segueixen a temps real l'aventura de creuar l'Atlàntic en un veler

Una persona a bord d'una embarcació minúscula impulsada pel vent, en solitari i sense assistència, ha de travessar tot l'Atlàntic. Són més de 4.000 milles nàutiques, des de la Bretanya francesa fins al Carib. Així comença l’aventura no només per als participants d’aquesta regata, la Minitransat, sinó també per a més de 5.000 alumnes de 63 centres educatius de Catalunya, les Illes Canàries i Madrid, que segueixen a temps real aquesta heroica peripècia.

Si la meteorologia ho permet, el dissabte 28 d'octubre els 90 participants de la regata sortiran de Santa Cruz de la Palma cap a la destinació final, l'Illa Guadalupe. Cada classe ha apadrinat un navegant, que porta inscrit en el seu petit veler, de només 6,5 metres d'eslora, el nom de les escoles que l'estan seguint. A través d´un canal d´Instagram obert per a la comunicació s´han intercanviat missatges d´ànim.

Per la mateixa via, es plantegen preguntes als alumnes: ¿Com afronten la immensitat de l'oceà des d'un veler poc més gran que la mida d'un cotxe? ¿Quins càlculs heu de fer per seguir la ruta? ¿Com descanseu? ¿Què mengeu per poder estar en bona forma? ¿Quin és el vostre estat d'ànim? “Aquesta aventura sens dubte ens ofereix un enfocament holístic en totes les matèries d’aprenentatge. Comencem motivant els alumnes explicant-los el repte esportiu i acabem parlant de física, geografia, espècies marines, del cos humà, el vent, la sostenibilitat, el clima, l'astronomia…”, explica la professora de l'Institut Jaume Balmes Olga Montanyà.

Impulsat pel Museu Marítim de Barcelona i la Fundació Barcelona Capital Nàutica, el programa dirigit a les escoles, i que porta el nom de “22 dies a 22 peus. Una aventura en solitari a l'Atlàntic”, facilita als docents el material i els recursos formatius necessaris. Els participants a bord dels seus velers ja han recorregut el trajecte que separa Le Sables d’Olonne, el punt de sortida, i La Palma, l’única parada en el camí. Els alumnes han hagut de fer un mapa de navegació. Consultant el ‘tracker’ de la regata cada dia, poden conèixer la ubicació de cada vaixell i marcar al mapa la seva posició, comprovant si estan seguint el camí que han definit o se n'estan desviant.

Carlos Manera Pascual, a bord del vaixell XUCLA (1081), és de moment el primer classificat. Ell mateix ha construït el seu propi veler, una embarcació molt austera. “Vaig començar a navegar durant un casal de vela. Aquesta és la meva segona Minitransat, una bogeria de projecte! Per a mi, participar-hi era un somni que tenia des de petit. Cal perseguir aquests somnis que tenim perquè es fan realitat”, explica Manera, en un vídeo adreçat als alumnes que el segueixen.

“El Museu Marítim tradicionalment ha mostrat una imatge de la història, però també volem oferir una nova visió del mar i la navegació en color i en temps real”, assenyala el director general, Enric Garcia, que considera que la Ministransat és una gran oportunitat que “ens permet arribar a les aules explicant l'èpica dels navegants que s'enfronten sols a la meteorologia i al mar”.

Creant un vincle entre els joves i els navegants, aquest projecte educatiu "permet no només fomentar l'esport en general i l'esport de vela en particular, també fa conèixer el mar i la importància de la sostenibilitat", incideix el director d'operacions i projectes de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Juli Hernández.