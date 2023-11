Una campanya del Govern busca atraure inversions gràcies a la Copa Amèrica de vela

Aquesta és la frase amb què Grant Dalton, director executiu d'America's Cup Events (ACE) i organitzador de la 37a edició de la Copa Amèrica de vela a Barcelona el proper estiu, tanca l'espot publicitari del Govern que busca atraure inversions gràcies a la celebració de la competició esportiva i tecnològica.

En els 1.08 minuts que dura l'anunci s'intercalen imatges del litoral barceloní i de la Copa Amèrica, tant històriques com contemporànies. Mentrestant, Dalton va descrivint "quins valors comparteix" Catalunya amb les regates dels vaixells voladors: tots dos acullen persones i projectes de tot el món, assegura.

Acords amb Acció

La Conselleria d'Empresa i Treball ha explicat que la campanya es pot veure a les xarxes socials del departament i també a catalonia.com/americascup. Forma part dels acords a què va arribar Acció amb ACE i que es van explicar el mateix dia que es va presentar el vaixell d'hidrogen que acompanyarà els equips a les regates.

La peça audiovisual es distribuirà des de la unitat d’atracció d’inversions estrangeres d’Acció, Catalonia Trade & Investment, i els seus canals digitals (catalonia.com). També es projectarà als principals esdeveniments i fires a l'estranger i a través de les 40 oficines exteriors de comerç i d'inversions que té aquesta agència de competitivitat de l'empresa del Govern.

Una entrevista incluida

La campanya, han detallat des d'Empresa, inclou una entrevista amb Gran Dalton en què explica per què els organitzadors van decidir que la competició se celebrés a Barcelona el 2024. El també director de l'equip defensor del títol, Emirates Team New Zealand, hi destaca que "només la paraula 'Barcelona' evoca pensaments i connotacions per a tothom" i subratlla, entre d'altres, que "Barcelona és una ciutat innovadora en el seu ADN" i ho exemplifica precisament amb l'impuls de la Generalitat al projecte de les embarcacions d'hidrogen.

Dalton, que també enumera motius com la cultura, el tarannà dels catalans o el fet que "Barcelona i Catalunya entenen que el mar Mediterrani s'ha de protegir", resumeix que "la decisió de triar Barcelona va ser molt fàcil".

Vetllar pel llegat

Totes aquestes accions tenen l'objectiu de garantir que la Copa Amèrica no sigui únicament una celebració esportiva i tecnològica que passi sense més sinó que serveixi per generar negoci internacional, impulsar les empreses catalanes, crear vocacions nàutiques o facilitar la contractació de productes i serveis a empreses catalanes. "El Govern treballa amb entitats com la Fundació Barcelona Capital Nàutica per amplificar l´impacte d´aquest esdeveniment més enllà de la competició i aprofitar el seu alt component tecnològic".