El Port Olímpic estrena el nou accés per l'avinguda Litoral per obrir-se a l'ús ciutadà

La nova entrada substituirà la llarga rampa que parteix ara del carrer Marina, que es desmantellarà a finals d'any, i deixarà lliure una superfície que sumarà 8.000 metres quadrats per al passeig i el lleure. A través del pas, els vehicles accediran directament al pàrquing BSM Litoral Port, que entrarà en funcionament a mitjans del 2024, per la qual cosa desapareixerà la circulació en superfície, deixant lliure tot l'espai per als vianants.

Les obres del nou accés, que es van iniciar el juliol de l’any passat, han costat 3,6 milions d’euros.

L'Ajuntament de Barcelona es proposa obrir aquest espai, transitat bàsicament pels propietaris dels amarratges, al públic en general, tot fomentant la pràctica d'esports nàutics i activitats relacionades amb el mar. El Port Olímpic acollirà així una cinquantena de locals que ocuparan empreses relacionades amb l'economia blava, és a dir, tota l'activitat al voltant del mar (recreativa, esportiva, de serveis, divulgativa, de recerca i foment de la conservació i la sostenibilitat), així com un auditori.

També ha concebut aquesta zona per acollir activitats al llarg de l’any dirigides a la divulgació nàutica i a la dinamització del teixit esportiu i empresarial de l’entorn. La festa d'inauguració, amb música i tallers, va convidar les famílies a acostar-s’hi per imaginar com serà l'espai el proper estiu, quan, coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela, es preveu que hagin acabat bona part de les obres i obriran els nous locals.

Alhora, el Port Olímpic millorarà la connectivitat amb la platja Nova Icària a través del Moll de Gregal mitjançant nous accessos, en què, segons l'ajuntament, “l'ús de materials transparents com el vidre i la construcció de diferents escales i ascensors reforçaran el diàleg entre el mar, la ciutat i l’activitat portuària”.