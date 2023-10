Un pòdcast narra els secrets de la Copa Amèrica de Vela

La Copa Amèrica de Vela reuneix tanta èpica, aventura, secrets i anècdotes que ha estat motiu de llibres, documentals i pel·lícules, com ‘La força del vent’ (1992), film produït per Francis Ford Coppola i basat en el que va passar en les edicions 25 i 26 de la competició.

Ara un pòdcast narra en català la història de la competició més antiga del món, que es remunta al 1851, quan l'Imperi Britànic va organitzar una regata al voltant de l'illa de Wight per exhibir la supremacia de la seva potentíssima armada anglesa. La sorpresa va ser que l'Amèrica, una goleta del New York Yacht Club que, a més, havia creuat poc abans l'Atlàntic, va vèncer els navilis anglesos en presència de la reina Victòria. Així ho narra el periodista Nacho Gómez-Zarzuela, amb més de dues dècades d'experiència en el sector de la vela i la nàutica, i creador del programa El Role.

Els 23 capítols del pòdcast, la majoria amb una durada d'entre 10 i 12 minuts, estan disponibles a Spotify i Youtube. Tots ells permeten conèixer la història de forma amena, per al gaudiment dels ja adeptes i la curiositat dels fins ara no seguidors d'aquest esport, que comporta un alt grau de romanticisme, començant per la Gerra de les 100 Guinees, el trofeu original que guarda el vigent campió (o defensor) només fins que un altre equip aconsegueix arrabassar-l'hi.

“Fem una aposta clara per la divulgació, i mitjançant aquesta iniciativa volem apropar una de les competicions més conegudes del món de la vela al gran públic”, explica la Fundació Barcelona Capital Nàutica, impulsora del serial.

Els capítols apropen a tot el públic els noms propis que han protagonitzat la competició i han fet història; i les motivacions dels seus mecenes, començant per Thomas Lipton, el dels tes; el Baró de Bich, el dels bolis; o el televisiu Ted Turner, l'últim patró amateur que va guanyar la Copa Amèrica. I també l'alt grau d'innovació i tecnologia -i espionatge- que marca la competició, en què les regates han evolucionat fins a assolir els 50 nusos, gairebé 100 quilòmetres per hora.

Gómez-Zarzuela narra amb passió episodis com el de la gesta protagonitzada per l'Oracle el 2013, que va canviar de tàctica a la sisena regata i va guanyar davant les cares atònites del Team New Zealand i de tot el públic, en una èpica remuntada per 9 regates a 8 per conservar la Copa. El periodista s'atura especialment en la celebració de la primera edició de la Copa Amèrica de Vela a València i explica com la competició ha arribat finalment a Barcelona de la mà dels kiwis.