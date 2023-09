Més de 200 patins de vela de 27 clubs participen en una regata d'exhibició a Vilanova i la Geltrú

La concentració d'aquestes embarcacions, que van sortir de Cubelles, va atreure participants de 27 clubs nàutics catalans, però també de València i l'estranger (Alemanya, Àustria, Bèlgica i França).

El patí català va néixer fa 100 anys a Badalona i és peculiar perquè no té timó, orsa ni botavara. Aquesta era la primera vegada a la història que es concentrava un nombre tan alt de participants, que tenien entre 13 i 76 anys. Entre els navegants hi havia 17 dones, han explicat els organitzadors.

Vent suficient

Al contrari del que va passar a la tarda amb els velers de la regata preliminar de la Copa Amèrica, els patins de vela sí que van poder competir amb l'escàs vent que tenien, d'entre 4 i 5 nusos. Va ser un espectacle molt vistós que va concentrar nombrós públic a la platja i en altres embarcacions per seguir-lo.

El regatista del Club Nàutic Sitges, Yannick Márquez, va guanyar la regata d'exhibició, seguit de Quim Esteba, del Club Nàutic Tamariu i, tercer, Ramon Puigoriol (Club Nàutic El Masnou). La primera classificada femenina va ser Anna Pujol, del Club Natació Barcelona, desena de la general.

"Un dia històric"

“Ha estat un dia històric i molt especial per a tots els patinadors. No és fàcil reunir més de 200 participants i ha estat una gran oportunitat per donar-nos a conèixer”, va afirmar Márquez, guanyador de la regata.

En desembarcar a la platja de Ribes Roges de Vilanova, el públic concentrat a la platja va rebre amb aplaudiments els participants a la prova i després es van acostar al varador per veure i conèixer de prop l'embarcació.

Aquest diumenge a les 12.00 hores es reprendrà la regata d'exhibició de patins de vela, que sortirà de Vilanova i finalitzarà el recorregut al Club Marítim Cubelles.