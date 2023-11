Barcelona culmina la recuperació de l’Escullera amb una rambla i l'edifici Mirador

La concessionària d'aquest entorn del Port Vell, Marina Vela, ha invertit cinc milions d'euros per construir una rambla i un edifici, batejat com a Mirador.

"És un dia de celebració per a tota la ciutat perquè s'obre un espai icònic i únic que farà parlar molt. La Copa Amèrica està a punt d’arribar i aquest serà un lloc privilegiat per gaudir de l'esdeveniment, una nova manera de gaudir del mar per a la ciutadania", ha descrit el director de Marina Vela, Alberto García. L’escullera tornarà a ser, doncs, un punt de pelegrinatge com abans, amb unes grades al final des d'on contemplar l'activitat marítima.

Temporal i investidura

Al seu costat hi havia el president del port, Lluís Salvadó, que va lamentar que la meteorologia (amb la borrasca Ciarán) i la cancel·lació de la presència del president Pere Aragonès per les negociacions sobre la investidura haguessin aigualit una mica la festa. Tot i això, el responsable de l'autoritat portuària va insistir que la col·laboració publicoprivada al Port Vell està donant molt bons rèdits, amb 20 projectes en marxa i 120 milions en total.

"Aquesta no és una obra portuària qualsevol, sinó que té sensibilitat històrica, cultural i social. Es tracta d'una actuació fantàstica de què ens sentim orgullosos", va afegir Salvadó, que va recordar que la transformació que s'ha viscut en aquest sector en els darrers 35 anys ha estat enorme i va citar exemples com la construcció de l'Hotel Vela, la implantació de Desigual o de la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

La rambla de l’Escullera i l'edifici Mirador de la Nova Bocana, va afegir l'historiador Joan Alemany, incorpora una ruta ciutadana on es persegueix "tematitzar" alguns dels temes que han marcat aquest lloc. Amb un audiovisual, fotografies, escrits... es repassa la dificultat de fer un port; la generació de llocs de treball o les referències de personatges que han parlat sobre el Port Vell.

Homenatge als pescadors

És una rambla còmoda, ampla, amb vista a Montjuïc i a les grues de Hutchison, també a la marina de iots annexa. Té seients i taules per descansar, també una passarel·la final que evoca l'activitat dels pescadors de l’Escullera, quan deixaven les canyes durant hores a les roques.

L'edifici Mirador, amb forma d'U invertida, acollirà un restaurant els propers mesos, cosa que promet atreure encara més gent. Les obres en tot aquest entorn s'han executat en temps rècord, ja que van començar l'estiu de l'any passat, van explicar els responsables. A la concessió de Marina Vela encara li queden 26 anys, va concretar Garcia.

El Port Vell, amb 70 hectàrees d'extensió i gairebé 9.000 persones treballant, avui dia és el nucli de l'economia blava, on es desenvolupa la major part de l'activitat comercial, lúdica i empresarial del Port de Barcelona.