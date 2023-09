La regata preliminar de la Copa Amèrica de Vilanova i la Geltrú acaba amb victòria americana

Els americans es van imposar als neozelandesos, defensors del títol i organitzadors de la cita a Barcelona del 2024, els francesos van fer millor paper del previst i els britànics, darrers, van admetre que van fallar en les prioritats.

El tercer dia de competició (dijous eren pràctiques) es van celebrar tres mànegues i els fins a 10 nusos de vent (18 km/h) aconseguits en algun moment van permetre gaudir de l'espectacle dels monocascos AC40. A la platja i des del mar, hi havia nombrosos espectadors seguint les regates.

Un guanyador conegut

L'American Magic New York Yatch, l’equip amb més títols d'aquesta històrica competició (29 de les 36 edicions) va quedar primer en dues de les tres mànegues i segon en l'altra. L'Emirates Team New Zealand va vèncer en una. El que no es va poder fer va ser la ‘match race’ final, l'un contra un, entre els dos finalistes. Van arribar a sortir, ho van intentar, però en aquell moment el vent ja havia caigut i no es va poder volar amb els ‘foils’.

El patró de l'American, Terry Hutchison, estava satisfet amb el resultat de la preliminar. Havien anat a Vilanova a presentar la ferma candidatura al triomf: a Barcelona, volen recuperar la gerra de les cent guinees per al seu país. Els kiwis no els ho posaran fàcil perquè coneixen l'AC40 millor que ningú, han posat les normes de la competició i també tenen un equip competitiu.

Valoració negativa

Més enllà del guanyador i finalista, a Ineos Britannia hi havia cares llargues. Van quedar últims dels sis equips. Un dels entrenadors, Xabi Fernández, encaixava que havien estat més pendents de treballar en el prototip de l'AC75, el vaixell que es farà servir l'any que ve a la capital catalana, que no pas d'afinar el treball de grup.

A l'altre extrem, els francesos, amb només 12 dies entrenant amb l'AC40 de Vilanova, van donar la sorpresa, escalant fins al tercer lloc. "Ha estat un regal per a nosaltres", comentava un pletòric Kevin Pepponet (Orient Express Racing Team), un dels dos canyes dels gals.

Ara, Jeddah

Italians i suïssos es van quedar a mitges. Van protagonitzar bons moments en les carreres, però Alinghi Red Bull Racing no va poder participar en la tercera mànega per un error hidràulic que no van poder esmenar, va lamentar el codirector tècnic de l'equip, Silvio Arrivabene.

La preregata d’aquests dies va servir per mesurar les forces dels sis equips. Ara, la següent cita és a finals de novembre a Jeddah (Aràbia Saudita), on novament es farà servir el mateix monocasc però on, de ben segur, les tripulacions estaran més rodades i, si el vent ho permet, tornarà l'espectacle de la Fórmula 1 del mar.