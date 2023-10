Les inscripcions de voluntariat per a la Copa Amèrica de vela superen les previsions

Tot i això, de moment ja se n'han inscrit 2.500 i America's Cup Events (ACE) mantindrà obert el termini per fer-ho fins al 15 de desembre. Es busquen candidatures per als equips de terra, mar i mitjans de comunicació, tres posicions que ja es van utilitzar amb èxit a les regates preliminars de Vilanova i la Geltrú al setembre.

Amb les previsions d'inscripcions ja superades, els impulsors de la 37a edició barcelonina triaran després les persones que s'adaptin més i millor a les necessitats d'una competició que s'allargarà gairebé 70 dies, a partir del 22 d'agost del 2024. L'organització de l'esdeveniment ofereix la possibilitat de formar part del 'Team B' "per unir-se a una cita històrica per a la ciutat de Barcelona i l'esport mundial", han assegurat.

Web encara oberta

ACE segueix obert a rebre noves sol·licituds i nous perfils de persones, "amb experiència en el món del voluntariat o disposades a descobrir-lo per primera vegada, compromeses amb la sostenibilitat, amb coneixement i orgull de la seva ciutat i amb ganes de contribuir a la història de Barcelona i de la Copa Amèrica". També han recordat que busquen persones voluntàries de totes les edats i orígens, encara que s'agrairà especialment gent vinculada “al sector marítim més local i als residents dels barris propers al mar”.

Per formar part del grup de voluntariat cal tenir més de 18 anys el 31 de desembre del 2023; tenir una disponibilitat mínima de 10 dies entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre de l'any que ve i, en tercer lloc, parlar com a mínim un dels tres idiomes oficials de la cita (català, castellà o anglès).

Des d'ACE esperen que el reclutament de voluntaris a la capital catalana sigui tan exitós com a Vilanova, on també es van superar totes les expectatives. Amb Xavi Prat al capdavant de l'organització, hi va haver més de 860 sol·licituds i es van acabar escollint 280 persones. Com es farà a Barcelona, es va donar prioritat a la comunitat local, de manera que moltes de les persones que vestien la samarreta verda de 'volunteer' eren veïns de la ciutat o rodalies.