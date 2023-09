Voluntaris a la regata preliminar de la Copa Amèrica de vela de Vilanova i la Geltrú: 350 parells d’ulls (il·lusionats) més

D’altres perquè són de la zona, del Garraf, del Penedès, i volen ajudar que surti tot bé. I fins i tot hi ha els que, simplement, volen tafanejar entre esportistes d’elit, famosos i mitjans de comunicació. L’única condició era ser major d’edat i parlar un dels tres idiomes oficials (català, castellà o anglès).

«El denominador comú és la il·lusió, vinguin d’on vinguin», diu somrient el director de Voluntariat d’America’s Cup Events (ACE), Xavi Prat, graduat en ciències de l’activitat física i l’esport (CAFE) de 27 anys, que comparteix aquest sentiment, tot i que es tracti de la seva feina. Aquest dimarts és la primera formació presencial a l’edifici Neàpolis de la ciutat, hi ha unes 200 persones de les 350 que finalment han escollit per col·laborar de manera altruista en tres àrees: terra, mar i mitjans de comunicació. L’assignació s’ha fet a partir de les aptituds i els interessos de cadascú.

Vinculades al mar

Un grup de sis noies s’intercanvia els números de mòbil a l’acabar la sessió. S’acaben de conèixer i ja comparteixen l’emoció per començar al més aviat possible. Tenen entre 18 i 21 anys i moltes ganes d’aprendre. Algunes d’elles són monitores de vela Làser, com Laura Cervera. D’altres han navegat des de petites amb les seves famílies a les aigües de Vilanova, Calafell, Sitges, com Anna Martínez, Sophie Hageman o Laia Ruiz. Queralt Domingo i Melanie Grasso tanquen el grup, que d’aquí a una estona es desplaçarà fins a La Daurada, centre neuràlgic dels mitjans de comunicació, on se’ls donaran més indicacions sobre el que s’espera d’elles en la prova esportiva i tecnològica.

L’organització ha demanat als 350 voluntaris que participin dos o tres dels quatre dies de la preregata i durant un màxim de cinc hores. Estaran atenent els visitants, indicant com arribar a la platja de Ribes Roges per seguir les curses, dirigint els vehicles els pàrquings habilitats, detallant les activitats culturals organitzades per l’ajuntament o explicant l’oferta gastronòmica del Race Village.

Però, en la xerrada als assistents, el responsable dels voluntaris els insisteix que l’adaptabilitat és màxima. Si algú hi pot col·laborar menys estona, no li va bé en cap de setmana o té qualsevol contratemps, «no passa res, només aviseu el vostre supervisor i ja està». L’agraïment per dedicar el seu temps a l’esdeveniment s’explicita cada poques frases.

Un esdeveniment zero plàstics

Prat està satisfet i agraït de la resposta de la gent. El primer dia de formació presencial surt com estava previst. Se’ls ha entregat una bossa de benvingudaamb la samarreta turquesa que els correspon, una cantimplora («és un esdeveniment zero plàstics, no volem envasos d’un sol ús», explica el cap d’operacions, l’Óscar), cremes solars, l’acreditació... i se’ls ha insistit que preguntin tot el que necessitin.

Les hores de formació presencial s’han centrat en l’organització de l’esdeveniment, com es reparteix l’activitat i els horaris, la prevenció de riscos laborals i la seguretat. La sala s’ha quedat petita i molts d’ells se saluden perquè ja han coincidit en altres cites al mar. «Sou els nostres ulls a tot arreu. Aviseu de qualsevol cosa que considereu rellevant, preferim una trucada de més que una de menys», remarca la cap de seguretat de l’esdeveniment d’ACE, Jennifer Morales.

Ambulàncies pròpies

Els descriu que hi ha tres centres d’operacions per vetllar per la seguretat: el propi, un de marítim comandat per la Guàrdia Civil i un tercer, el CECOR, on els Mossos d’Esquadra coordinaran els diferents cossos, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, Policia Local, etc. A més, l’organització de la Copa Amèrica de vela comptarà amb ambulàncies pròpies repartides per Vilanova.

El sistema per comunicar-se serà a través d’un grup de Whatsapp però, a més, sempre comptaran amb una persona de referència. Si troben un nen perdut o, el que és pitjor, uns pares comuniquen que han perdut un menor; si descobreixen una bossasospitosa; si una persona es troba malament... Morales va posant exemples i la seva intervenció és la que genera més preguntes. Des de les més serioses que s’interessen per saber on seran els desfibril·ladors o les que provoquen les rialles de l’auditori al consultar què fer si es posa a ploure o si ‘es poden colar’ a Rodalies amb l’acreditació de voluntari si hi ha molta gent al davant.

Un test de cara a Barcelona

Com en tantes altres coses, l’assaig general de Vilanova servirà per provar el que ha de passar a Barcelona l’estiu que ve. Amb una diferència. En aquestes preliminars seran quatre dies i, a la capital catalana, 68 dies d’activitat, del 22 d’agost fins a mitjans d’octubre. «Això serà un test per repetir el que ens surti millor i canviar el que no ens agradi tant», admet Xavi Prat mentre una cua de voluntaris s’acumula al seu costat per consultar-li més coses.