Bodegas Cuatro Rayas revela la versatilitat i el potencial de guarda del Verdejo
Aquest celler ha demostrat que el vi pot ser, a més d'un plaer gastronòmic, una eina de desenvolupament rural gràcies a la verdejo, un símbol de futur orgullós de la seva identitat que uneix cooperació, tradició i modernitat.
“El vi és el mitjà per aconseguir el nostre objectiu, però el nostre objectiu són les persones”, sentencia Vicente Orihuela, director gerent de Bodega Cuatro Rayas. I és que aquesta cooperativa, que el 2025 ha fet 90 anys d'història, ha construït una identitat col·lectiva i un motor de desenvolupament per a desenes de pobles que han trobat a les vinyes una forma de vida. Una història que va començar el 1935, quan la població elaborava el seu propi vi a casa i Fermín Bedoya, metge al poble La Seca, va tenir la idea d'unir forces entre tots els veïns per vendre'l junts. Així va sorgir Bodega Cooperativa de La Seca. Des d'aleshores, al cor de Castella i Lleó, tres generacions de viticultors han treballat units sota un model cooperatiu que assegura la viabilitat de més de 2.500 hectàrees de vinya als termes municipals de 30 pobles de Valladolid i Segòvia.
En l'actualitat, Bodega Cuatro Rayas és una de les més prestigioses pels seus verdejos, tot i que a més de diverses parcel·les d'aquesta varietat autòctona amb diferents edats i terres plantades en espatllera per afavorir la verema nocturna mecanitzada, també compta amb una part de vinyes centenàries plantades en vas, i fins i tot algunes prefil·loxèriques (anteriors a la plaga de la fil·loxera que va passar a finals del segle XIX). Amb el seu fruit elabora diferents vins tant monovarietals com cupatge de Sauvignon Blanc, Ull de Llebre, Viura i Palomino Fino. D'aquesta última varietat, de la qual actualment no està permès plantar nous ceps a la DO Rueda, Bodega Cuatro Rayas conserva algunes vinyes amb què obté la joia de la corona: 61 Dorado en Rama, un vi generós que ha estat madurat durant un any en dipòsit de formigó per després criar-se en botes històriques. Aquest tipus de vins, ja a l'època dels Reis Catòlics, eren coneguts com a elaboració més característica de la zona.
A més del vi generós, Bodega Cuatro Rayas compta amb un patrimoni vitícola únic que dona lloc a un portafolis divers de vins blancs d'alta qualitat que ha situat el celler en més de 60 països.
Microvinificacions: el verdejo més exclusiu
Bodega Cuatro Rayas ven fins a 19 milions d'ampolles de vi a l'any que corresponen als 30 tipus diferents de productes, des d'elaboracions amb verdejo fins a altres varietats de vi de raïm blanc, vins negres, generosos, vermut, vi sense alcohol o fins i tot cervesa artesana, que arriben a consumidors de tot Espanya i de fins a quaranta països. Entre les seves elaboracions, una de les especialitats del celler, ens trobem Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo 2024, una varietat per a una elaboració amb perfil comercial, fàcil de beure, que té un cost inferior ja que la verema es fa de forma mecanitzada en vinyes que tenen aproximadament 30 anys.
Però Celler Cuatro Rayas ens demostra a través de les seves microvinificacions que, amb el raïm autòcton de DO Rueda, es poden elaborar vins molt versàtils i obrir un nou horitzó dins aquesta varietat. Es tracta d'elaboracions molt limitades, nascudes de terrers vells i seleccionats, processades amb tècniques de mínima intervenció i destinades a demostrar que el verdejo té un potencial de guarda i una versatilitat sorprenents.
Entre elles sobresurt Amador Diez Verdejo Cuvée 2020 - Gran Vino de Rueda, el vi més exclusiu del celler, procedent de vinyes centenàries prefil·loxèriques. Fermentat en botes de roure francès i criat sobre mares, amb un perfil pensat tant pel consum present com per l'envelliment en ampolla. L'embotellat i l'etiquetatge es fan a mà i com a curiositat, cada etiqueta està feta sobre fusta natural, per la qual cosa cadascuna és diferent amb unes vetes de fusta que fan que cada ampolla sigui única. Unit al fet que només es van embotellar unes 2.600 unitats, el converteix en un vi exclusiu.
Un altre exemple és Cuatro Rayas Longverdejo 2022 - Gran Vino de Rueda, fruit d'un projecte de recerca en col·laboració amb la Universitat de León per conèixer la capacitat de guarda del raïm verdejo. Per això, van fer estudis de planta i sòl per optimitzar el temps de guarda i també van dur a terme un estudi arqueoenològic que va permetre recuperar llevats ancestrals de cellers subterranis per aportar més complexitat i longevitat al verdejo. La seva vinificació combina dipòsits d'acer, ous de formigó i botes, donant lloc a un cupatge únic. Està orientat de manera especial a l'alta gastronomia, encara que també es troba a la venda a determinats establiments. La producció del 2022 va arribar a les 13.000 ampolles.
Al seu costat, Cuaranta Vendimias Cuvée 2020 - Gran Vino de Rueda reivindica la capacitat del verdejo per evolucionar en ampolla, amb criança sobre mares i pas per bota, trencant el mite que aquest vi només s'ha de beure durant el mateix any. I propostes com Pisuerga Verdejo 2021 o fins i tot Pisuerga Tinto 2023 mostren l'audàcia de reinterpretar la varietat verdejo fora dels cànons habituals. Tots dos sota la IGP Vi de la Tierra de Castilla y León, porten a la seva etiqueta elements que il·lustren el caràcter contracorrent que comparteixen la marca i el riu que li dona nom: el varietal blanc presenta el dibuix d'una escafandra en homenatge al primer vestit de bus que es va provar al Pisuerga mentre que el negre inclou en el seu disseny la imatge del Puente Colgante de Valladolid que, malgrat el seu nom, no penja.
En conjunt, aquestes microvinificacions són vins de petita producció, però de gran impacte.
Verdejo, motor del territori
Sens dubte, una de les grans fites de la cooperativa ha estat convertir el vi en el motor econòmic d'aquest entorn rural. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Valladolid del 2023, l'activitat de Bodega Cuatro Rayas genera un impacte econòmic proper als 33,3 milions d'euros a la zona. Pel que fa a l'ocupació, l'informe revela que es generen 634 llocs de treball, dels quals 90 són del celler mateix, 293 depenen dels socis de la cooperativa i 251 són indirectes, cosa que repercuteix positivament en 30 municipis de Valladolid. Bodega Cuatro Rayas té el compromís de generar feina en aquesta zona rural, així com de promoure accions de Responsabilitat Social que permetin millorar la qualitat de vida dels seus socis, empleats i també dels habitants de les terres on té lloc la seva activitat.
Però el compromís de Cuatro Rayas no es limita a la vinya o al celler. Des del 2019, el seu emblema “green & social” resumeix una filosofia que entén que la sostenibilitat del medi natural i el benestar de les persones són inseparables. Fruit d'aquest compromís neix un vi sota el mateix nom, de recollida mecanitzada i de característiques similars a Cuatro Rayas Vendimia Nocturna, però amb certificat ecològic. Aquest vi representa la sostenibilitat, és vegà, la seva etiqueta ve en braille i té un preu molt competitiu.
Això ha convertit la cooperativa en la primera a Castella i Lleó a calcular la petjada de carboni d'un dels seus vins, ha implantat energies renovables amb gairebé mil panells solars i ha reduït el pes del vidre i els embalatges. A això s’hi sumen certificacions com la ISO 14001 o el segell Sustainable Wineries for Climate Protection, que n'avalen la gestió ambiental. Paral·lelament, el celler impulsa plans d'igualtat, formació contínua per als seus treballadors i suport a la vida cultural i esportiva de la regió.
Tot això fa que Bodega Cuatro Rayas sigui una palanca de desenvolupament. I és que a cada elaboració d'aquest celler es transmet un missatge: el verdejo és més que un vi, és la història d'un territori que ha sabut transformar el raïm autòcton en un vector d'innovació, sostenibilitat i qualitat de vida.