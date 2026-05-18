Efigy Girls: un programa per construir un futur des de la igualtat

Treballar per despertar vocacions científiques i tecnològiques en les nenes és una aposta per un futur més just, sostenible i igualitari. Programes com Efigy Girls de la Fundació Naturgy permeten desenvolupar el talent aportant referents, confiança i oportunitats.
Segons ha comentat en alguna entrevista, Sara García Alonso va tenir curiositat des de petita per entendre com funcionava el món. Avui és la primera dona espanyola seleccionada per l'Agència Espacial Europea com a astronauta de reserva i s'ha convertit en un referent per a milers de nenes que, en veure-la, descobreixen que la ciència, la tecnologia o l'enginyeria també pot ser el seu lloc. Les referents obren camins, desperten preguntes i, sobretot, fan possible que moltes nenes s'imaginin a si mateixes exercint professions que tradicionalment han tingut poca presència femenina.
No obstant això, la realitat continua mostrant una bretxa de gènere en les vocacions STEAM –ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques–, no per falta de capacitat, sinó per estereotips, absència de referents propers o falta de confiança. Davant d'aquest escenari, iniciatives com Efigy Girls que actuen des d'edats primerenques són més que necessàries per canviar el rumb.
Formar avui les enginyeres del demà
Efigy Girls és un projecte educatiu de la Fundació Naturgy dins del programa Efigy Schools. Tal com explica Anna Alacid, orientadora del programa, “l'objectiu principal és fomentar les vocacions científiques en les nenes en edats primerenques i recollir aquest interès que a poc a poc, a mesura que es van fent grans, van perdent”. Això es fa mitjançant una formació pràctica, col·laborativa i connectada amb els grans reptes del present, com la sostenibilitat o el canvi climàtic.
“Des de la seva posada en marxa el curs 2019-2020, hi han passat més de 600 nenes”, assenyala Alacid. L'orientadora del programa afegeix que el curs 2025-26 s'hi han sumat centres valencians i s'ha arribat al nombre més gran de centres fins a la data. Això demostra que l'impacte d'Efigy Girls en les nenes ha anat augmentant amb els anys.
Però més enllà de les xifres, Efigy Girls treballa en una cosa intangible però fonamental: l’autoconfiança. “És un programa consolidadíssim i el que els donem és una formació pràctica i uns objectius perquè guanyin confiança i coneguin algunes opcions tant acadèmiques com laborals que potser no coneixien”, explica la coordinadora. Opcions vinculades, entre altres àmbits, als nous llocs de treball verds i a un mercat laboral en plena transformació.
En contacte amb referents reals
Un dels pilars del programa és el contacte directe amb referents femenins actuals i propers. Dones que treballen avui en sectors energètics, tecnològics o científics i que acompanyen les alumnes a través de mentories. Per a moltes nenes, és la primera vegada que posen cara a professions que fins ara sentien llunyanes. "Els presentem treballadores del grup Naturgy i els fan una mentoria. Són aquestes dones en què es poden veure reflectides", destaca Anna Alacid.
Un mirall necessari perquè les nenes no només aprenguin a programar o dissenyar solucions tecnològiques, sinó que es visualitzin a si mateixes ocupant aquests espais en el futur. En aquest recorregut, l'aprenentatge no només es mesura en coneixements tècnics. En alguns centres, a més, el programa ha esdevingut una eina de reconstrucció emocional i comunitària després de la situació que han viscut recentment. "L'aprenentatge més emocionant és veure com aquestes noies es reconstrueixen des de l'aprenentatge i no des de la desgràcia que va ser la DANA", explica Alacid, posant el focus en valors com la resiliència i la capacitat de ressorgir que són presents a Sumant Energies per València, un pla d'actuació engegat per Fundació Naturgy, destinat a recolzar la recuperació de les zones afectades per la Dana a la Comunitat Valenciana.
Aprendre juntes per transformar l'entorn
Un dels centres educatius que han participat en aquesta edició és l'IES La Sénia, a Paiporta (València), un municipi que va ser durament copejat per la DANA. Allà, Efigy Girls no només ha despertat vocacions STEAM, sinó que també ha reforçat la cohesió d'una comunitat educativa marcada per l'adversitat. I és que, per a la recuperació, la col·laboració va ser clau, ja que va comptar amb el voluntariat d'alumnat, famílies i professorat, enfortint així el sentiment de pertinença.
Mónica Camiña, cap del departament de Tecnologia del centre, participa en Efigy Girls amb un grup d'alumnes. “Jo faig la classe de Robòtica a 2n de l'ESO, i eren unes nenes que ja s'havien apuntat a aquesta assignatura i tenien aquest interès", explica Camiña. Efigy Girls els ha permès anar un pas més enllà, connectant el seu aprenentatge amb altres centres i amb problemes reals. El repte en què treballen està relacionat amb el canvi climàtic i la mobilitat urbana, i ho estan fent en col·laboració amb un centre educatiu de Canàries. Mentre les alumnes canàries estan dissenyant i desenvolupant un autobús perquè circuli, les de Paiporta estan desenvolupant un sistema de control d'accés per mitjà de sensors, semàfors i barreres robotitzades. Una experiència que combina programació, treball en equip i conscienciació mediambiental.
L'impacte és evident, tal com assegura la Mónica, “a les nenes els ha motivat moltíssim el tema de col·laborar amb altres escoles”. No només per l'aprenentatge tècnic, sinó també per sentir-se part d'una xarxa més àmplia de nenes que comparteixen inquietuds i talent. A més, el programa ha dotat el centre de recursos tecnològics avançats. “Gràcies a la Fundació Naturgy amb Efigy Girls tenim un robot Lego d'última generació, el robot Spike, i les nenes poden aprendre a programar en aquestes plataformes que són el futur de la programació”, assenyala Camiña.
En un context on hi ha una reculada en l'elecció de carreres tecnològiques per part de les nenes, iniciatives com Efigy Girls aporten visibilitat, referents i experiències amb què construir un futur des de la igualtat.
Emissions generades durant aquest projecte1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transport
- 5% energia consumida
- 38% càtering
- 12% allotjament
Neutres en CO22/3
Les emissions generades equivalen:
- A 3 viatges d'una persona amb avió de Madrid-Barcelona.
- A 11 arbres absorbint emissions durant un any.
- Al 10% del consum energètic d'una llar durant un any.
Mesurem, reduïm, neutralitzem3/3
#BuenaHuella és una iniciativa liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per minimitzar-ne l’impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.
Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia del grup Naturgy per seguir impulsant iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.
Amb #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat, minimitzant la petjada de carboni en la seva elaboració de continguts, així com en altres que es produeixen des de la redacció. El compromís en el procés de producció i distribució d'aquest projecte materialitzat principalment en comptar, per al rodatge del documental, amb el nostre equip de producció amb seu a València. D'aquesta manera, els desplaçaments s'han reduït al màxim.
Així mateix, per al desenvolupament posterior dels continguts hem treballat en espais amb finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, una persona de l'equip de producció va caminant a l'oficina i la resta utilitzen el transport públic per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. A això s'hi afegeix que tant el lloc web com les imatges utilitzades s'han optimitzat per reduir al màxim la nostra petjada de carboni.