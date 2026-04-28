Per un futur sostenible: impactar en allò local per sumar en allò global

La Red Efigy Schools és una iniciativa que ofereix recursos educatius a docents de tots els nivells educatius per afavorir l'aprenentatge al voltant d'un nou model energètic, la cura del medi ambient i un consum responsable de l'energia.
Pensar en un futur sostenible comença, moltes vegades, en una aula. Per això, és important des d'edats primerenques transmetre a les nenes i als nens què és l'energia, com es fa servir i per què és important cuidar-la. Durant aquesta tasca, els centres educatius esdevenen espais clau i compromesos amb els grans reptes de l’energia. En aquest context, neix la Xarxa Efigy Schools, una iniciativa educativa impulsada per Fundació Naturgy, que compta amb recursos per treballar a l'aula i de manera autònoma, adreçada a tots els nivells educatius amb l'objectiu de transmetre coneixements especialitzats al voltant de l'energia.
Diferents centres de tot el territori se sumen a aquesta xarxa per interès dels docents perquè els seus alumnes participin en tallers, visitin centrals, presentin els seus projectes al Certamen Tecnològic o se sumin a la iniciativa Efigy Girls per despertar a les nenes les vocacions STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). Segons van participant els centres i adquirint coneixements en eficiència energètica, en la transició o en la cura del medi ambient, van sumant punts. Un cop l'escola ha acumulat el màxim de punts, s'entén que hi ha un compromís amb l'energia i es fa al centre una instal·lació solar fotovoltaica.
Sumant Energies per València
A la Comunitat Valenciana, i especialment a les zones afectades per la DANA, Efigy Schools ha adquirit una dimensió especial. Eva Buch, directora d'Educació i Divulgació de la Fundació Naturgy, explica que “és una xarxa d’escoles o instituts eficients que ha pres molt impuls i molta rellevància justament per aquesta actuació que estem duent a terme a les zones afectades per la DANA”.
La condició fonamental per formar part d’aquesta xarxa són les ganes i la motivació de la comunitat educativa. I és que com apunta Eva, “sense un interès real això no avançaria”. El docent ha de veure que els materials aportats per la Fundació Naturgy són d'interès per als alumnes. “Nosaltres posem molta atenció que no els suposi més feina, sinó que sigui una manera que a l'aula ensenyin allò que ja els tocava”.
La presència d'Efigy Schools en el marc de Sumant Energies per València s'ha reforçat amb tallers, itinerància pedagògica i un programa integral que acompanya els centres durant un any, prestant especial atenció al voltant de 40 col·legis que es van veure afectats per aquesta catàstrofe natural i que han rebut instal·lacions solars fotovoltaiques. "En el cas de València vam veure que podíem sumar-los a la xarxa des del principi per ser zones afectades per la DANA i recolzar-los amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica", explica Eva Buch.
Al voltant de 130 centres podran participar en les accions d'aquesta iniciativa utilitzant l'educació com a eina de reconstrucció social, capaç de generar impacte més enllà de les aules.
Una gran oportunitat per als centres
Un dels centres valencians que s'ha sumat a la Xarxa Efigy Schools és el CEIP Verge dels Desemparats a Silla. Per a la directora, Fanny Zaragoza, el projecte encaixa de forma natural amb la identitat del centre. “Estem molt il·lusionats amb aquesta iniciativa i treballant per créixer com a comunitat educativa”, explica. Aquest col·legi és un centre petit on el tracte humà és un dels pilars. "Ens coneixem tots i totes i això facilita que puguem acompanyar l’alumne d’una manera molt individualitzada al llarg de tota la seva escolarització", afegeix la directora.
Per això, des del centre aposten per una educació integral i treballen els valors, la convivència i el respecte tant pels companys com pel professorat i l'entorn. Una manera d'educar que connecta allò que passa a l'aula amb la vida quotidiana de l'alumnat. Això fa que formar part d’una xarxa com Efigy Schools es converteixi en una oportunitat tangible. “És una gran oportunitat perquè aquestes iniciatives aporten accés a recursos educatius actuals, motivadors i que normalment als centres educatius no tenim al nostre abast”, afirma. Però també alguna cosa més intangible, i és que Fanny reconeix que “sents que formes part d'una xarxa de centres compromesos amb el medi ambient i això et motiva més”.
Els alumnes, agents del canvi
L'impacte del projecte no queda només a l'escola, segons la directora del CEIP Verge dels Desemparats, l'alumnat es converteix en un agent actiu de canvi. “Els alumnes i les alumnes cada cop són més conscients del que suposa el canvi climàtic”, explica. “Quan els animes a participar en aquestes activitats estan molt més motivats i s'adonen que cada gest que ells tenen en el dia a dia després el porten a casa seva i el transmeten a les seves famílies. I tot contribueix”.
Aquest efecte multiplicador és una de les claus del programa. La metodologia sempre parteix del que és proper, així és com els alumnes entenen com cal treballar. Si als centres educatius es fan activitats pràctiques, ells després ho poden traslladar a casa seva. I és que, tal com assenyala Fanny Zaragoza, “els centres escolars són un motor de conscienciació”.
L'objectiu final és clar per a Fundació Naturgy: actuar des d'allò local per generar impacte global. Com conclou Eva Buch, “som granets de sorra, però quan impactes en Maria, en Marta, en Jaume, en Javier, en Eva o en Silvia, estàs posant noms i t'adones que qualsevol impacte, per petit que sigui, suma a la globalitat”.
Emissions generades durant aquest projecte1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transport
- 5% energia consumida
- 38% càtering
- 12% allotjament
Neutres en CO22/3
Les emissions generades equivalen:
- A 3 viatges d'una persona amb avió de Madrid-Barcelona.
- A 11 arbres absorbint emissions durant un any.
- Al 10% del consum energètic d'una llar durant un any.
Mesurem, reduïm, neutralitzem3/3
#BuenaHuella és una iniciativa liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per minimitzar-ne l’impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.
Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia del grup Naturgy per seguir impulsant iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.
Amb #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat, minimitzant la petjada de carboni en la seva elaboració de continguts, així com en altres que es produeixen des de la redacció. El compromís en el procés de producció i distribució d'aquest projecte materialitzat principalment en comptar, per al rodatge del documental, amb el nostre equip de producció amb seu a València. D'aquesta manera, els desplaçaments s'han reduït al màxim.
Així mateix, per al desenvolupament posterior dels continguts hem treballat en espais amb finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, una persona de l'equip de producció va caminant a l'oficina i la resta utilitzen el transport públic per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. A això s'hi afegeix que tant el lloc web com les imatges utilitzades s'han optimitzat per reduir al màxim la nostra petjada de carboni.