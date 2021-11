Sabies que es pot reciclar el CO2? Descobreix com

Atala Martín





Ja fa més de 30 anys, la capa d'ozó de la nostra atmosfera va començar no només a debilitar-se, sinó que va patir un aprimament a causa dels efectes dels CFC (líquids refrigerants, agents extintors, propel·lents per a aerosols i la construcció de plàstics). La capa d'ozó és la que ens protegeix de raigs ultraviolats procedents de la radiació solar, i per això l'alarma va saltar dels informatius a l'opinió pública i d’aquí a la presa de consciència per part dels polítics, empreses i altres agents actius.

Tres dècades després, un estudi conjunt de científics del Regne Unit, Nova Zelanda i els Estats Units mostra que la capa d'ozó s'ha regenerat a un ritme del 3% anual. I és que el tancament del forat que va començar a l'Antàrtida gairebé s'ha completat a causa de la prohibició dels CFC que es va acordar a Montreal l'any 1987. D'aquest fet es pot concloure que, definitivament, l'home pot actuar sobre el medi ambient de manera positiva i que és possible canviar les condicions atmosfèriques per bé.

El desafiament d'avui és com pal·liar l'excés de diòxid de carboni (CO 2 ) a l'atmosfera. Ja no es tracta només de conscienciar el món de la urgència de disminuir emissions, sinó de prendre cartes en l'assumpte i aportar un enfocament molt més actiu, implementant solucions que permetin “retirar” el CO 2 que ja s'ha alliberat a l'ambient.

En les dues darreres dècades, les emissions de CO 2 han seguit en augment. És el moment d’actuar. Però com?

Capturar el CO 2 de l'atmosfera

La naturalesa contribueix de manera activa a captar el CO 2 i a alliberar oxigen (O 2 ) a l'atmosfera: ho fa mitjançant la fotosíntesi dels arbres o els mars, que absorbeixen de forma natural aquest gas. Però la natura necessita ajuda.

I aquí entren en joc les tecnologies de captura, emmagatzematge i ús del CO 2 (conegudes com a CCUS per les sigles en anglès: Carbon capture, use and storage). Segons el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, aquestes tecnologies seran fonamentals per aconseguir la descarbonització de l'atmosfera.

A més, es perfilen com una de les claus de l'estratègia de descarbonització de la indústria, ja que no només es capturen el CO 2 , sinó que es reintrodueix a la cadena de producció com a matèria primera per fabricar diversos productes: combustibles, begudes carbonatades , cultiu de microalgues, refrigerants per descafeïnar el cafè, per obtenir productes cosmètics i farmacèutics, fabricar extintors o per injectar-los en formigons, entre altres coses.

El resultat són productes de molt baixa petjada de carboni, cosa que permet un circuit de CO 2 que contribueix a assolir el balanç de zero emissions netes, un objectiu que la Unió Europea s'ha marcat per a l'any 2050.

"El desplegament de projectes CCUS a la UE pot ser una contribució important per descarbonitzar el sector industrial europeu sense perjudicar la competitivitat de la nostra indústria, que està sotmesa a unes exigències mediambientals molt més grans que en altres regions del món. El problema del CO₂ és global i no es pot resoldre regionalment, la UE suposa el 8-9% del total de les emissions globals i per si sola no ho resoldrà si a la Xina o als EUA no s'hi fa res”, explica Antonio López, gerent de Transició Energètica i Canvi Climàtic de Repsol.

Els tres passos per capturar i reutilitzar el CO 2

Captura: cal tenir en compte que el CO 2 es captura des d'un corrent de gasos procedent de processos industrials. Aquest corrent es pot presentar en una concentració variable i altament dependent del procés en què es pretén separar.

Els combustibles sintètics utilitzen com a primeres matèries CO 2 i hidrogen que, perquè el procés sigui neutre en emissions, cal que s'obtingui amb energia elèctrica renovable a través de processos d'electròlisi (el que es coneix com a hidrogen renovable). Emmagatzematge: cal destacar la importància de bons sistemes de condicionament (humitat, temperatura, etc.) i compressió per transportar el CO 2 capturat, que arriba fins al punt d'emmagatzematge a través de xarxes de canonades o vaixells adaptats per al transport. Un dels possibles emmagatzemaments és el geològic, que consisteix a injectar el CO 2 capturat en formacions geològiques a més de 850 metres de profunditat, com ara jaciments de petroli o gas esgotats o formacions salines.

Les estimacions del potencial d’emmagatzematge geològic mundial pugen a 8.000 Gt de CO 2 . És a dir, al ritme actual de generació de CO 2 , hi ha emmagatzematge potencial per a 250 anys. Ús: El CO 2 que s'elimina de l'atmosfera es pot reaprofitar com a matèria primera de nombrosos productes. Al nostre país, companyies com Repsol ja treballen en diferents opcions, com la incorporació de CO 2 en poliols (que és la matèria primera essencial en l’obtenció de poliuretans) o la seva utilització per a la fabricació de materials de construcció. A més, la companyia comptarà a Bilbao amb una de les plantes més grans del món per produir combustibles sintètics zero emissions netes. El CO 2 que s'obté en els processos industrials de la refineria, abans de ser expulsat a l'exterior, es reutilitzarà com a matèria primera per a la fabricació d'aquests combustibles. D'aquesta manera, la refineria es transformarà en un gran centre de fabricació de biocombustible per al transport fet a partir de CO 2 capturat i hidrogen renovable.

Objectiu zero emissions netes

El 2019, Repsol va ser la primera companyia del seu sector a fixar-se l'objectiu de zero emissions netes el 2050, per la qual cosa tota la seva estratègia i inversions s'estan alineant amb aquest compromís. Per això, la companyia aposta per un model energètic híbrid que integri diverses opcions tecnològiques i combini l'electrificació amb ús de combustibles i materials neutres en carboni.