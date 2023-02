Banca en línia, la facilitat de tenir-ho tot a un clic

La digitalització ha simplificat molts aspectes del nostre dia a dia. Gràcies a l'ús de les noves tecnologies, a les noves formes de pagament i a la digitalització dels serveis financers, els clients poden fer gestions i fer operacions amb la seva entitat financera les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc.

A Espanya, l'ús de la banca en línia ja supera la mitjana de la Unió Europea i ha esdevingut el canal preferit d'atenció al client. Des del 2020, l'ús de la banca digital ha augmentat un 14,8% a l'Espanya rural i els usuaris de banca electrònica més grans de 65 anys van créixer un 28% durant la crisi del coronavirus.

Aquesta transformació digital ha permès als clients mantenir un contacte directe amb la seva entitat financera mitjançant la seva aplicació mòbil. Tot i això, alguns col·lectius, com la gent gran, s'han hagut d'adaptar a uns processos que avancen més ràpid que ells. El sector CECA (CaixaBank, Kutxabank i Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença i Cecabank) és molt conscient que les persones grans conformen un col·lectiu que ocupa una posició social clau i realitza valuoses aportacions al seu entorn familiar, cosa que ens permet aprendre i millorar com a societat. Per aquest motiu, les “entitats CECA” treballen de manera constant per millorar l'atenció i el servei que ofereixen a aquest col·lectiu, tant de forma personal com digital. Alberto Aza, portaveu de CECA, destaca que: “L'essència del servei bancari consisteix a oferir oportunitats de progrés al llarg de totes les etapes de la vida del client. Aquest servei evoluciona en funció de les necessitats canviants de les famílies durant totes les fases de la vida”.

Innovació per millorar la inclusió financera

Les entitats del sector CECA inverteixen cada any fins a 1.600 milions d'euros en innovació, cosa que ha permès posar a disposició dels seus clients una oferta més gran de productes i serveis digitals. Això ha acostat els serveis bancaris a la població sense limitació geogràfica o temporal i ha millorat el servei al client. “La banca a través de las generaciones” aborda en el seu tercer vídeo aquest avenç experimentat per la banca digital a Espanya els darrers anys, resultat dels nous hàbits dels consumidors basats en la digitalització, per mitjà de la conversa entre els seus dos protagonistes : Julián, avi, i Maria, la seva neta i empleada de banca.

En aquesta línia, CECA, membre del Comitè d'Impuls del Dia d'Internet, va donar suport al seu “Manifiest per facilitar l'accés i l'ús de les tecnologies digitals a la gent gran” el març del 2022. El seu objectiu és aconseguir un envelliment saludable posant en valor l'elecció de tecnologies digitals des d'una perspectiva humana i tenint en compte el col·lectiu de persones grans per contribuir així al seu empoderament com a ciutadans, al seu desenvolupament personal i a millorar-los la vida diària.

Sector CECA, principal inversor en educació financera a Espanya

El nexe entre alfabetització financera i entorn digital és essencial per reforçar missatges que ajudin els ciutadans a gestionar les seves finances de manera adequada i segura, tal com es reflecteix en diferents iniciatives desenvolupades pel sector CECA. Entre elles, el portal Nuestros Datos Seguros, que aporta coneixement i confiança en matèria de dades, privadesa i seguretat a la xarxa. Les entitats financeres estan especialment conscienciades amb la importància de la ciberseguretat, aposten per la tecnologia com a mètode per protegir les dades dels seus clients i es mantenen a l'avantguarda en sistemes de seguretat; i la plataforma Aula Financera i Digital, iniciativa del sector bancari, impulsada per CECA, AEB i UNACC, per facilitar l'accés a continguts, cursos i programes engegats per les entitats financeres en matèria d'educació financera i digital, amb l'objectiu de fer més comprensibles els conceptes econòmics i facilitar el coneixement dels canals i tràmits en línia.

I és que, l'impuls a l'educació financera i el foment d'accions encaminades a la realització formen part de l'ADN del sector CECA, que també uneix esforços amb agents públics formant part del Pla Nacional d'Educació Financera del Banc d'Espanya i la CNMV amb l'objectiu de traçar un full de ruta coordinat i eficaç en matèria de cultura financera de la població. Les xifres parlen per si soles, durant els complexos anys 2020-2021, les entitats associades a CECA, principal inversor en educació financera d'Espanya, van destinar 4.298 milions d'euros per promoure, impulsar i millorar l'educació financera. De la inversió total, 3,025 milions d'euros provenen del Programa Funcas Educa, promogut per CECA i Funcas per quart any consecutiu. Amb aquesta inversió es van dur a terme 7.918 activitats. Tenint en compte els darrers quatre anys, aquestes entitats han destinat un total de 13,07 milions d'euros a impulsar la cultura financera, en gran mesura gràcies a l'impuls del Programa Funcas Educa que, amb una dotació de 10,97 milions d'euros, es consolida com la inversió més gran en matèria d'educació financera a Espanya. No podem oblidar que l'educació financera és una competència clau i les habilitats digitals són una eina imprescindible actualment per a tots els col·lectius, especialment per als més vulnerables.