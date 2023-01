La banca compromesa amb l'Espanya rural

La despoblació és un fenomen demogràfic particularment rural i especialment intens a Espanya. Durant les darreres quatre dècades, el país ha experimentat una revolució econòmica i social que ha generat profunds moviments migratoris de les zones rurals a les grans ciutats. Però Espanya no presenta només reptes demogràfics importants, també s'enfronta al repte de la bretxa digital, referit a la diferència en l'accés i en els coneixements d'ús de les noves tecnologies. Tots dos desafiaments demogràfics i tecnològics estan provocant un important impacte en la provisió de serveis de tota mena: sanitaris, farmacèutics, educatius, culturals, i també bancaris. Una realitat que viuen els habitants de petits municipis de l'interior d'Espanya, i on el col·lectiu de gent gran es troba entre els potencialment més afectats.

El sistema bancari espanyol no és aliè a aquesta realitat i per això compta amb la segona xarxa de sucursals més extensa de la Unió Europea (5 oficines per cada 10.000 habitants). Se situa només per darrere de França, amb presència al 97% dels municipis espanyols.

El compromís del sector bancari

Davant les necessitats existents en aquests territoris, les “entitats CECA” (CaixaBank, Kutxabank i Cajasur Banc, Abanca, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença i Cecabank) uneixen esforços de compromís amb l'Espanya buidada i tenen iniciatives des de fa anys per garantir l'accés de tota la població als serveis financers bàsics, entre els quals s'hi inclou la retirada d'efectiu, la domiciliació de rebuts o la realització d'ingressos.

Les entitats adherides a CECA han incorporat la perspectiva intergeneracional a la feina, ja que gran part de la població d'aquests enclavaments són persones d'edat avançada. Per aquest motiu, compten amb formació específica perquè els gestors facilitin un tracte especialitzat a la gent gran, així com atenció preferent als col·lectius amb més dificultats per accedir als seus serveis, tant de forma presencial com en els canals digitals, facilitant la seva experiència com a clients.

Per afrontar aquests reptes demogràfics i tecnològics cal comptar amb el compromís de diferents actors socials. El sector bancari suma esforços demostrant la importància de definir marcs de col·laboració publicoprivats per a la recuperació del benestar econòmic i social, amb un èmfasi especial en diverses iniciatives que millorin la inclusió financera a Espanya.

Una tasca destacada en l'àmbit rural

Els habitants dels pobles de l'interior d'Espanya, especialment dels més petits, necessiten poder disposar d'efectiu, tenir accés a un caixer per fer operacions senzilles i anar a l'oficina de la seva entitat de crèdit per fer altres tràmits més complexos.

Entre les iniciatives més destacades que han posat en marxa les entitats adherides a CECA per dinamitzar el medi rural, destaquen els ofibusos, una flota d'oficines mòbils que es desplacen a 600 municipis on no hi ha sucursal bancària i presten atenció a 457.000 clients.

Així mateix, les entitats han posat a la disposició dels clients altres solucions més innovadores perquè puguin disposar d'efectiu quan sigui necessari. Destaquen mecanismes com el ‘cashback’ o el ‘cash-in-shop’: els usuaris només s'han d'adreçar al supermercat o a la benzinera més propera i indicar els diners que volen rebre en efectiu, per pagar-los a continuació amb targeta de crèdit juntament amb la compra que facin.

D'aquesta manera, el sector CECA inventa diverses mesures, iniciatives i recursos perquè les regions més aïllades espanyoles disposin de serveis bancaris per tirar endavant els seus propòsits professionals i personals.

Nova iniciativa intergeneracional

Per donar a conèixer aquest conjunt de serveis especialitzats, el sector CECA ha impulsat la iniciativa “La banca a través de les generacions”, amb l'objectiu de visibilitzar les mesures que duen a terme les entitats adherides per garantir la inclusió financera a totes les persones, sense deixar ningú enrere, amb especial atenció als més desafavorits i al col·lectiu sènior.

El primer vídeo de la iniciativa aborda la digitalització, els serveis a la gent gran i l'atenció al client. Amb un avi i la seva neta, empleada de banca, es mostra l'evolució del sector bancari i la seva adaptació a les necessitats de diferents generacions. Tots dos personatges comparteixen les seves experiències amb els diferents serveis financers i, malgrat la diferència d'edat, aconsegueixen trobar punts comuns en la seva trajectòria. L´objectiu d´aquesta acció divulgativa és explicar com el servei bancari ofereix oportunitats de progrés al llarg de totes les etapes de la vida dels clients i apropar al públic el paper del sector bancari com a palanca per al desenvolupament social, cultural i econòmic, dedicat especialment als col·lectius més vulnerables.