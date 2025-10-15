Nou CUPRA Formentor Híbrid: Hi ha un fil vermell que ens connecta
El Nou CUPRA Formentor Híbrid uneix els que busquen diferenciar-se de la resta superant els límits del que és quotidià, amb unes qualitats que el converteixen en un SUV esportiu inigualable.
Diuen que hi ha una llegenda capaç de creuar fronteres, generacions i cultures: la del fil vermell, aquest vincle invisible que uneix els que estan destinats a trobar-se, sense importar l'espai ni el temps. A CUPRA han reinterpretat aquesta història per donar-li un nou sentit, unint emocions, innovació i disseny en un SUV que es converteix en molt més que un cotxe.
“Hi ha un fil vermell que ens connecta”, exalça aquesta unió entre els que busquen diferenciar-se i un vehicle creat per transcendir els límits. Aquí no només es tracta de conduir, sinó de sentir que cada revolt i cada silenci elèctric parlen el mateix idioma que tu. CUPRA fabrica cotxes que estimulen els sentits i evoquen emocions mitjançant una enginyeria innovadora i un disseny d'avantguarda.
Nou CUPRA Formentor Híbrid: autonomia i rendiment
Una de les característiques que distingeixen el Nou CUPRA Formentor Híbrid és la incorporació del motor e-HYBRID, una motorització que combina el millor de l'electricitat i la benzina per oferir un SUV esportiu amb xifres difícils d'igualar en el segment. Amb 125 km d'autonomia elèctrica i 860 km d'autonomia combinada, aquest model permet moure's amb llibertat tant a la ciutat com en trajectes llargs, reduint emissions sense renunciar al caràcter esportiu de la marca.
L'experiència de conducció es manté fidel a l'ADN de CUPRA: un vehicle que respon amb potència i precisió amb el mateix grau de rendiment que les versions de motor de combustió. Per això se situa com un dels SUV híbrids esportius d'alt rendiment més atractius del mercat.
Una altra de les senyes d'identitat més reconeixibles del Nou CUPRA Formentor Híbrid és el disseny exterior, pensat per destacar a primera vista. Línies marcades, proporcions equilibrades i detalls que transmeten força i dinamisme converteixen el Formentor en un SUV esportiu amb identitat pròpia. La graella davantera, les entrades d'aire de grans dimensions i els Fars LED ADN CUPRA subratllen el seu caràcter sofisticat i tecnològic.
La gamma ofereix múltiples possibilitats de personalització, des de colors exclusius fins a llantes de fins a 48 cm (19”) que reforcen la seva estètica esportiva. El resultat és un cotxe que no passa desapercebut, pensat per als que busquen diferenciar-se a la carretera i transmetre estil a través de cada detall.
Interior connectat amb les teves emocions
En obrir la porta, el Nou CUPRA Formentor Híbrid mostra un altre dels punts forts: un interior que combina confort, tecnologia i materials d'alta qualitat. El lloc de conducció està dissenyat per embolcallar el conductor, amb una consola central dinàmica, un volant amb satèl·lit i lleves i una instrumentació digital que posa tota la informació a l'abast de la vista.
La connectivitat també és protagonista: des de la pantalla tàctil de 32,7 cm (12,9") es pot accedir al sistema de navegació, al control del mode de conducció i a totes les funcions d'infotainment. A més, CUPRA Connect permet estar sempre connectat amb el vehicle des de qualsevol dispositiu mòbil, garantint una experiència digital sense interrupcions.
El Nou CUPRA Formentor Híbrid no és un cotxe més dins del mercat dels vehicles híbrids d'alt rendiment, sinó una declaració d'intencions per a aquells que volen anar més enllà del que és convencional. Són ells els que senten aquesta connexió, els que noten com el fil vermell els uneix a aquest CUPRA.
Els valors que emana el Nou CUPRA Formentor Híbrid són els d'una marca que va més enllà de fabricar vehicles, creant en poc temps una comunitat -la Tribu CUPRA-, formada pels que comparteixen una manera diferent d'entendre la vida. No és casualitat que la firma estigui vinculada al FC Barcelona, al festival Primavera Sound o a referents com Alexia Putellas, Saúl Craviotto o el cineasta J.A. Baiona. Tots representen aquest esperit d'autenticitat, innovació i rendiment que la marca representa.
Aquest enfocament ha permès que CUPRA no només es posicioni en el món de l'automoció, sinó també en l'àmbit cultural i esportiu, connectant amb un públic que busca experiències úniques i vehicles capaços d'emocionar.