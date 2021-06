Els pares de Daniela van parlar amb l'equip liderat per Elena amb l'esperança que els ajudessin a millorar la qualitat de vida de la seva filla. "Nosaltres vam canviar el focus d'indústria a salut i vam començar un projecte per desenvolupar l'exosquelet pediàtric", recorda Elena. En aquell moment feia 20 anys que treballàvem en robòtica de locomoció, és a dir, caminar, però centrats en aplicacions d'índole industrial. El cas de Daniela els va portar a desenvolupar l'exosquelet, un robot que s'acobla al cos de l'infant i aconsegueix una integració perfecta entre humà i robot. "A l'infant li falta la força per posar-se dret i caminar i el robot té la força i la precisió", explica Elena. Gràcies a l'exosquelet, aquests nens tenen la possibilitat de complir els seus somnis i jugar agafant una pilota, tirant a cistella o agafant una raqueta. "Se senten superherois perquè és com tenir superpoders per a ells".

Vocació científica

A l'Elena la vocació científica li ve de família. La seva mare ha estat el seu referent femení en la ciència, però per despertar la vocació en les nenes és necessari tenir més referents en el món de la ciència. "Cal reescriure les pàgines de la història i hi ha moltes dones que hi han contribuït i que no apareixen als llibres", matisa la científica. S'ha d'enfocar l'educació a animar els nens i nenes a entendre la seva educació i encaminar-s’hi. Per això, és important que entenguin que "ser científic no és ser una cosa rara".

Per a la protagonista d'aquest capítol el gran premi de la seva feina és "el somriure dels nens quan es veuen caminant, quan es veuen capaços. Ens omple d'orgull i motivació i ens dona ales per seguir treballant", exposa. Però és important que la tecnologia sempre estigui enfocada a completar aquestes capacitats que s'han perdut perquè les persones puguin recuperar certa qualitat de vida. "El meu somni és seguir esbossant somriures i que la gent recuperi la seva vida i la felicitat".

Millorar la qualitat de vida de les persones

Elena García Armada sap que gràcies a l'esforç i la tenacitat ha aconseguit el seu gran repte professional: millorar la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, cal destacar que aconseguir el benestar financer també és important per millorar la nostra qualitat de vida. Xavier Puig, professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, explica que "comptar amb una bona cultura financera ens dona confiança i seguretat a l'hora de prendre les nostres decisions i ens proporciona hàbits financers saludables". Pots veure el capítol complet aquí.

Cultura financera

En la setena entrega de Molt per fer, CaixaBank vol que siguem conscients de la importància de millorar el nostre benestar financer per millorar la qualitat de vida de les persones. A través de l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia, CaixaBank busca apropar a la població conceptes financers bàsics com l'emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, els endeutaments, la seguretat bancària...

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per tal d'ajudar la societat en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar. L'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se en la societat actual al llarg de les diferents etapes de la vida.