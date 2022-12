CaixaBank té oficines en més de 1.500 municipis petits, el 40% de la seva xarxa

Contingut ofert per:



‘Ser a prop de les persones per a tot el que importa’. Amb aquest propòsit de marca, CaixaBank ha reforçat recentment el seu compromís de recolzar la societat en tot el que sigui important per al seu benestar i ser a prop de les persones en tots els moments que ho necessitin.

Per aconseguir aquests objectius, l’entitat financera té definides diferents línies de contribució social, entre les quals s’inclouen la d’inclusió financera i social, i el suport a deutors en dificultats.

Defensa de la inclusió financera: la xarxa més gran d’oficines i caixers del país

Per aconseguir la inclusió financera de tots els ciutadans, CaixaBank té a la seva disposició la xarxa d’oficines més gran del sector a Espanya, amb presència en més de 2.200 municipis (xifra que duplica la del següent competidor), i és l’única entitat bancària amb sucursal en 470 poblacions, ja que està compromesa a no abandonar cap població on ara sigui present.

En concret, compta amb 3.818 sucursals per a clients particulars, cosa que representa el 24,4% de les sucursals del país. Amb aquestes, és present al 99% de les poblacions amb més de 5.000 habitants, tot i que potser el més indicatiu del seu esforç per la inclusió financera és que prop del 40% de les oficines del banc, és a dir, més de 1.500, se situen en poblacions amb menys de 10.000 habitants.

A més a més, CaixaBank disposa de la xarxa de caixers més extensa del país, amb 11.672 terminals, i ofereix també un servei de 17 ofimòbils, que donen servei en 626 municipis de Castella i Lleó, el País Valencià, La Rioja, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid i Andalusia, i que continua augmentant de forma gradual les localitats que formen part de les seves rutes.

També dins del marc del compromís amb la inclusió financera i social, l’entitat disposa des del 2014 d’un compte social, sense comissions, per a les persones que tenen ingressos molt baixos i es troben en situació d’especial vulnerabilitat, que amplia els avantatges del compte bàsic. Actualment, 334.000 clients de l’entitat es beneficien d’un d’aquests comptes socials. Igualment, l’entitat té a disposició de col·lectius vulnerables que estan en procés de tramitació de la seva residència a Espanya un total de 222 comptes d’inserció.

Primera entitat a recolzar les noves mesures de suport a hipotecats

Com a reforç d’aquest compromís de suport als seus clients i a tota la societat, el Consell d’Administració de CaixaBank ha aprovat també recentment adherir-se a les noves mesures de suport als hipotecats amb dificultats. D’aquesta manera, CaixaBank s’ha convertit en la primera entitat a comprometre’s a aplicar aquest paquet de mesures, amb les quals busca anticipar-se i alleujar les possibles situacions de dificultat que puguin tenir en el futur algunes llars per pagar la hipoteca de la seva primera vivenda arran de la pujada de tipus d’interès i l’increment de la inflació.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicat que l’adhesió de l’entitat a les noves iniciatives demostra que «som els principals interessats a recolzar el conjunt de la societat i, especialment, els nostres clients en dificultats. Ho hem fet sempre, ho fem en l’actualitat i continuarem fent-ho en el futur perquè tenim el compromís i el deure de contribuir al benestar econòmic i social del país».

En aquesta línia, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha remarcat que CaixaBank «es troba en una posició molt sòlida per continuar ajudant famílies i empreses, i per contribuir que l’impacte del deteriorament econòmic que es pugui produir sigui més moderat». També ha posat en valor el paper fonamental que juga la banca en l’economia i la societat: «Complim una funció social bàsica».

L’adhesió de l’entitat a l’ampliació del Codi de Bones Pràctiques arriba després que l’entitat posés en marxa el 2009 un pla que ha permès adequar des d’aleshores les condicions de les hipoteques de 360.000 famílies que estaven tenint dificultats per fer front al pagament de les seves quotes.

CaixaBank també ha realitzat durant aquests anys més de 27.000 dacions en pagament, i ha atorgat, com a entitat financera líder a Espanya, el 35% de les operacions emparades pel Codi de Bones Pràctiques del conjunt del sector financer.

De la mateixa manera, durant la pandèmia, el banc va concedir 500.000 moratòries en el pagament de la hipoteca i préstecs al consum, i va condonar el lloguer a 4.800 llars.