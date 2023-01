Recomanaria Kit Digital per la senzillesa i pel control que et dona sobre processos

Amb la col.laboració de:









Els CEOS, Sergio García i Lorena Lafragueta, expliquen que van decidir sol·licitar l'ajuda del programa Kit Digital perquè van detectar la necessitat d'implementar eines per tenir més controlats els processos de producció.

¿Per què us vau decidir a participar en el Kit Digital?

Aprofitant la tirada del Kit Digital, el que vam fer va ser implementar aquestes eines que ens faltaven, com ara la RP, el CRM o la pàgina web.

¿Com ha estat el procés de sol·licitud del bo digital?

El tràmit per sol·licitar el bo digital no és difícil. Ens vam posar en contacte amb uns agents digitalitzadors que casualment eren empreses amb què ja treballàvem, i la veritat és que tot va ser força fluid.

¿Quin tipus de solucions digitals heu implantat?

Les solucions que ens van donar com a empresa van ser des de la pàgina web fins a la botiga virtual. Una RP que és força bona per a la gestió de producció, i després una CRM per a la gestió de clients, que era una cosa que no teníem.

¿Quina valoració feu de Kit Digital?

Jo recomanaria la implantació del Kit Digital, primer per la senzillesa i després pel control que et dona sobre processos a través de terminals a qualsevol punt.

Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, que té com a objectiu impulsar la transformació digital de les petites empreses, microempreses i autònoms amb menys de 50 empleats.

Està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros a través dels fons NextGenerationEU. Compta amb la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

Red.es ha obert en un temps rècord tres convocatòries del Programa que actualment conviuen en paral·lel. Aquests mesos, al voltant de 600 milions d'euros ja han arribat a les petites empreses i autònoms espanyols. A més, sota el lema zero papers i gràcies a eines de robotització, s'ha aconseguit reduir el temps de tramitació d'un expedient de tres hores de mitjana a tres minuts.

