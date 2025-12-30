Suport al Tutor de Pimes: la iniciativa que connecta empreses petites amb la FP dual

A Espanya, milers de petites i mitjanes empreses comparteixen el mateix repte: atraure talent, formar equips sòlids i continuar sent competitives en un mercat que evoluciona cada dia.
Contingut ofert per:
Durant anys, moltes han vist la Formació Professional dual com una cosa complexa, pensada per a grans empreses amb molts recursos. Tot i això, el nou model educatiu, obligatori des del curs 2024/2025, situa l'empresa com a agent coresponsable de l'aprenentatge, i cada estudiant ha de comptar amb un tutor al centre educatiu i un altre a l'empresa, compartint tots dos la responsabilitat d'acompanyar-lo durant la seva formació. Per a moltes pimes, assumir aquest paper suposa un desafiament a causa de la manca de recursos, temps o experiència prèvia en programes d'FP dual.
¿Com es pot garantir que una pime pugui assumir aquest rol sense que suposi una càrrega afegida? La Cambra de Comerç d'Espanya, juntament amb la Fundació CaixaBank Dualitza, Fundació Bertelsmann, i amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu+, ha trobat la resposta: el programa 'Suport al Tutor de Pimes i Micropimes', una iniciativa que no només facilita la incorporació de talent jove, sinó que acompanya les petites empreses en cada pas del procés dual…
El programa neix per donar resposta a un repte real: la coresponsabilitat d’empresa i centre educatiu en la formació dels alumnes. Per facilitar aquesta tasca, la iniciativa posa a la disposició de la pime un tutor extern, un professional amb experiència pedagògica i professional que dona suport al tutor de l'empresa en totes les tasques complementàries del procés formatiu. Coordinació amb el centre educatiu, selecció i seguiment de l’alumnat i el seu aprenentatge, reunions de seguiment amb el centre educatiu i suport en gestions administratives: el tutor extern permet que l’empresa assumeixi el seu paper formatiu amb seguretat i confiança, reduint la càrrega i eliminant barreres històriques com la manca de personal o el desconeixement del procés.
Participar en el programa aporta a les pimes beneficis reals: assumeix part de les tasques del tutor d'empresa, ensenya a identificar i ordenar eficientment les noves tasques com a agent formador, ofereix orientació experta, brinda confiança per integrar-se dins del sistema d’FP i potencia la captació de talent jove, augmentant l'ocupabilitat i la competitivitat de l'empresa. La Cambra de Comerç adapta cada projecte a les necessitats locals, definint juntament amb el centre educatiu, el cicle formatiu i la modalitat més adequada.
N'és un exemple Asturdiet, una pime especialitzada en la distribució per a dietètica i farmàcia, i cas d'èxit d'aquest programa. Comptar amb el suport d'un tutor extern els ha permès focalitzar-se en les tasques internes i en la tasca educativa que ha de complir amb l'estudiant. Així ho corrobora Carolina Fernández d'Asturdiet -que ha estat tutora d'empresa a Asturdiet de Mara Díaz, estudiant del Grau Superior en Màrqueting i Publicitat-, "a les petites empreses sobretot ajuda per un estalvi de temps, en fer-te ells el seguiment de l'alumne o la gestió documental. Al final, a les empreses petites, que són les que tenen pocs treballadors, són una part molt important”.
El programa també beneficia els centres educatius, que troben en el tutor extern un aliat que facilita la comunicació, la planificació i la qualitat de l'experiència formativa. Aquest professional recolza en la prospecció d'empreses, l'elaboració del pla de formació, les sessions informatives amb l'alumnat, la selecció de candidats i la valoració final del projecte, garantint experiències d'aprenentatge més completes i coordinades.
Els resultats parlen per ells mateixos. En l'edició 2024/2025, el 76% de les pimes participants mai abans havia treballat amb FP dual, i gràcies a l'acompanyament rebut, s'han pogut integrar en el model amb èxit finalitzant la seva participació en el cicle formatiu. La xarxa del programa continua creixent, i actualment 18 Cambres de Comerç hi participen, des d'Alacant, Barcelona, Gijón o València, fins a noves incorporacions com ara Girona, Sabadell, Castelló, Mallorca o Navarra. Aquesta expansió permet oferir suport proper i especialitzat a un nombre més gran d'empreses.
José Luis Bonet, president de la Cambra d'Espanya, subratlla que “gràcies a la participació del tutor extern, les pimes es converteixen en el motor de l'FP Dual, formen talent adaptat a les seves necessitats i desenvolupen professionals que responen a la realitat del negoci, mentre que els centres educatius compten amb un aliat que garanteix experiències formatives de qualitat, consolida la coordinació i centre formatiu i contribueix a fer que el model dual funcioni de manera òptima a tot Espanya”.
La FP dual està transformant la manera com es forma el talent a Espanya, i gràcies al programa Suport al Tutor de Pime, les pimes poden ser protagonistes d'aquest canvi. Quan una empresa rep acompanyament, guanya seguretat; quan un estudiant aprèn integrant-se en una empresa real, guanya futur; i quan tots dos col·laboren, creix tot el teixit empresarial. Així, pas a pas, es construeix un model formatiu més sòlid, connectat amb el mercat laboral i capaç d'impulsar el futur professional de milers de joves.