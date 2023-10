El reconeixement a quatre dones amb grans històries de lluita

Marian Vaya:

«Els meus tres fills tenen la mateixa malaltia rara i degenerativa»

Quan el fill de la Marian va fer els vuit anys, va ser diagnosticat d'atàxia de Friedreich, una malaltia rara, degenerativa i sense cura. Al cap de poc temps d'aquesta dura notícia, els seus altres dos fills –la Carolina, d'11 anys, i l'Hugo, de cinc– també van rebre el mateix diagnòstic. Quatre anys després, la Marian no ha deixat de lluitar ni de buscar ajuda per donar visibilitat a la malaltia dels seus tres fills. Aquesta mare sevillana assegura que formar part d'Ellas Cuentan «és un pas més per donar visibilitat a la malaltia, una cosa que vaig tenir clara des de la primera edició». Gràcies a aquest projecte i a l'ajuda de Cinfa, els fills de la Marian podran accedir a sessions de fisioteràpia Therasuit i a altres teràpies per pal·liar els símptomes d'aquesta malaltia.